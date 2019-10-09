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"Сумма иска - $25 млн": В Грузии решили засудить Россию за "необоснованное прекращение полётов"
09 октября 2019, 05:39 • 33 • Политика
Грузинская авиакомпания Georgian airways готовит иск против России из-за запрета полётов в Грузию. Сумма иска составляет 25 миллионов долларов. "А вот к Грузии, создавшей угрозу жизни и здоровью туристов и начавшей международный конфликт, приведший к прекращению полётов, не планирует", - ехидничают в соцсетях.
В Грузии авиакомпания Georgian airways заявила, что подаст иск на Министерство транспорта России в Европейский суд за "необоснованное прекращение полётов". Подробности сообщает издание "Грузия Online".
Речь идёт о введённом в конце июня запрете прямых перелётов в Грузию после того, как грузинская оппозиция устроила провокацию против приглашённых депутатов Госдумы и последовавших за этим антироссийских беспорядков. В результате запрета грузинская экономика получила серьёзный удар, а авиаперевозки упали до рекордно низких значений.
Теперь Georgian Airways грозит Минтрансу России иском на сумму в 25 миллионов долларов. Грузинская авиакомпания считает, что прекращение прямых авиаперелётов из России в Грузию было "необоснованным".
Напомним, что ранее глава МИД Грузии призвал к скорейшему восстановлению прямого авиасообщения с Россией. В Кремле заявили, что готовы восстановить прямые авиаперелёты, если грузинская сторона гарантирует неповторение антироссийских демаршей.
Фото: скриншот Twitter/@rlz_the_kraken
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