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"Сумма иска - $25 млн": В Грузии решили засудить Россию за "необоснованное прекращение полётов"

09 октября 2019, 05:39  •  33 • Политика
Грузинская авиакомпания Georgian airways готовит иск против России из-за запрета полётов в Грузию. Сумма иска составляет 25 миллионов долларов. "А вот к Грузии, создавшей угрозу жизни и здоровью туристов и начавшей международный конфликт, приведший к прекращению полётов, не планирует", - ехидничают в соцсетях.
В Грузии авиакомпания Georgian airways заявила, что подаст иск на Министерство транспорта России в Европейский суд за "необоснованное прекращение полётов". Подробности сообщает издание "Грузия Online".
Речь идёт о введённом в конце июня запрете прямых перелётов в Грузию после того, как грузинская оппозиция устроила провокацию против приглашённых депутатов Госдумы и последовавших за этим антироссийских беспорядков. В результате запрета грузинская экономика получила серьёзный удар, а авиаперевозки упали до рекордно низких значений.
"Действия Минтранса по запрету полётов Georgian Airways являются незаконными. В результате компания понесла значительные финансовые потери", - говорится в заявлении грузинского авиаперевозчика.
Теперь Georgian Airways грозит Минтрансу России иском на сумму в 25 миллионов долларов. Грузинская авиакомпания считает, что прекращение прямых авиаперелётов из России в Грузию было "необоснованным".
"А вот (предъявлять иск) к Грузии, создавшей угрозу жизни и здоровью туристов и начавшей международный конфликт, приведший к прекращению полётов, (грузинская авиакомпания) не планирует", - ехидно комментирует в Twitter "Выпускайте Кракена!".
"Принуждение к услуге. Что-то новенькое", - добавляет Tatyana_A37 @Tanyana_Solo.
Напомним, что ранее глава МИД Грузии призвал к скорейшему восстановлению прямого авиасообщения с Россией. В Кремле заявили, что готовы восстановить прямые авиаперелёты, если грузинская сторона гарантирует неповторение антироссийских демаршей.
Фото: скриншот Twitter/@rlz_the_kraken

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