"Сумма иска - $25 млн": В Грузии решили засудить Россию за "необоснованное прекращение полётов"

В Грузии авиакомпания Georgian airways заявила, что подаст иск на Министерство транспорта России в Европейский суд за "необоснованное прекращение полётов". Подробности сообщает издание "Грузия Online".

Речь идёт о введённом в конце июня запрете прямых перелётов в Грузию после того, как грузинская оппозиция устроила провокацию против приглашённых депутатов Госдумы и последовавших за этим антироссийских беспорядков. В результате запрета грузинская экономика получила серьёзный удар, а авиаперевозки упали до рекордно низких значений.

"Действия Минтранса по запрету полётов Georgian Airways являются незаконными. В результате компания понесла значительные финансовые потери", - говорится в заявлении грузинского авиаперевозчика.

Теперь Georgian Airways грозит Минтрансу России иском на сумму в 25 миллионов долларов. Грузинская авиакомпания считает, что прекращение прямых авиаперелётов из России в Грузию было "необоснованным".

"А вот (предъявлять иск) к Грузии, создавшей угрозу жизни и здоровью туристов и начавшей международный конфликт, приведший к прекращению полётов, (грузинская авиакомпания) не планирует", - ехидно комментирует в Twitter "Выпускайте Кракена!". "Принуждение к услуге. Что-то новенькое", - добавляет Tatyana_A37 @Tanyana_Solo.

Напомним, что ранее глава МИД Грузии призвал к скорейшему восстановлению прямого авиасообщения с Россией. В Кремле заявили, что готовы восстановить прямые авиаперелёты, если грузинская сторона гарантирует неповторение антироссийских демаршей.

Фото: скриншот Twitter/@rlz_the_kraken