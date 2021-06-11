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"Сумевшие вовремя украсть": Как олигархи растащили Россию в 1990-х и при чём тут Ельцин
11 июня 2021, 10:50 • 137 • Политика
1990-е годы - джунгли современной России. В тот период олигархи смогли растащить Россию не без участия первых лиц, в том числе Бориса Ельцина. О беде говорил и Александр Руцкой, о механизме обогащения высказался и Константин Малофеев, говоря о "сумевших вовремя украсть".
Тема 1990-х - несправедливости, творившейся в то время, остаётся на пике до сих пор. Вот и очередное интервью вице-президента России Александра Руцкого "Ленте.ру" привлекло внимание. Говорил Руцкой о многих деталях ельцинской эпохи. В том числе об иностранном кураторе, который руководил действиями президента России. Или, например, о попытке арестовать Бориса Ельцина после развала СССР:
Учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев в беседе с "Комсомольской правдой" в том числе говорил о несправедливости 1990-х годов, когда вмиг часть из нас стали нищими, а другие - олигархами. Возникла "родовая проблема" олигархов, которая не может быть решена без прогрессивной шкалы налогов, считает учредитель "Первого русского". Богатство олигархов всегда будет несправедливо большим. Хотя в своё время они оторвали свой кусок благодаря отмене "залоговых аукционов".
Только налог на богатство восстановит социальную справедливость. Во-первых, богатые должны платить бОльший налог хотя бы потому, что денег у них больше:
Во-вторых, мы должны жить по принципу справедливости. Учредитель "Первого русского" напомнил, что все мы родились в одной стране, учились в одних и тех же школах, а затем вузах - "мы все - советские люди", однако в какой-то момент мир перевернулся с ног на голову:
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