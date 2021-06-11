"Сумевшие вовремя украсть": Как олигархи растащили Россию в 1990-х и при чём тут Ельцин

1990-е годы - джунгли современной России. В тот период олигархи смогли растащить Россию не без участия первых лиц, в том числе Бориса Ельцина. О беде говорил и Александр Руцкой, о механизме обогащения высказался и Константин Малофеев, говоря о "сумевших вовремя украсть".

Тема 1990-х - несправедливости, творившейся в то время, остаётся на пике до сих пор. Вот и очередное интервью вице-президента России Александра Руцкого "Ленте.ру" привлекло внимание. Говорил Руцкой о многих деталях ельцинской эпохи. В том числе об иностранном кураторе, который руководил действиями президента России. Или, например, о попытке арестовать Бориса Ельцина после развала СССР:

Я сказал ему (Михаилу Горбачёву. - Ред.): "Это измена родине. Дайте мне самолёт, спецназ ГРУ, и я привезу этих трёх предателей, - вспоминает Руцкой. - В Матросской Тишине разберутся, кто им давал эти полномочия и почему Ельцин тут же доложил Бушу, что Советский Союз ликвидирован.

Учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев в беседе с "Комсомольской правдой" в том числе говорил о несправедливости 1990-х годов, когда вмиг часть из нас стали нищими, а другие - олигархами. Возникла "родовая проблема" олигархов, которая не может быть решена без прогрессивной шкалы налогов, считает учредитель "Первого русского". Богатство олигархов всегда будет несправедливо большим. Хотя в своё время они оторвали свой кусок благодаря отмене "залоговых аукционов".

Отмена "залоговых аукционов", когда олигархи взяли за бесценок контроль над самыми лакомыми кусками экономики России, ничего не даст, - подчеркнул Малофеев. - Уже появилось второе поколение богатых, которое к этим аукционам не имеет никакого отношения. Потому что это делали их родители, сумевшие вовремя украсть.

Только налог на богатство восстановит социальную справедливость. Во-первых, богатые должны платить бОльший налог хотя бы потому, что денег у них больше:

Людям ведь нужно примерно одинаковое количество еды, одежды. И даже чёрной икры. Невозможно же тонну съесть в неделю. А тогда зачем тебе столько денег? - подчеркнул Константин Малофеев.

Во-вторых, мы должны жить по принципу справедливости. Учредитель "Первого русского" напомнил, что все мы родились в одной стране, учились в одних и тех же школах, а затем вузах - "мы все - советские люди", однако в какой-то момент мир перевернулся с ног на голову: