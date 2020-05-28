"Сумбур": Военный эксперт поймал Трампа на лжи о "супер-пупер-ракетах" США

Военный эксперт Сергей Хатылёв прокомментировал в интервью Nation News несостоявшуюся отправку ракеты Falcon 9 с шаттлом Crew Dragon на МКС.

Напомним, запуск 27 мая был отменён по причине неподходящих погодных условий. Старт свернули всего за 17 минут до отправки. Его перенесли на 30 мая.

По мнению собеседника издания, шумиха вокруг этого события изначально во многом началась из-за президента США Дональда Трампа, который изъявил желание присутствовать на мероприятии.

Между тем для него это всего лишь "пиар-кампания перед выборами", уверен эксперт. Так же было и с недавними высказываниями американского лидера о новом вооружении Штатов.

А как же заявление о том, что у нас "супер-пупер-ракета", которая в 17 раз превышает скорость любой российской сверхзвуковой ракеты? - напомнил Хатылёв.

Он сослался на подсчёты, согласно которым данные "мифические" ракеты, если верить словам Трампа, должны обладать скоростью в невозможные 136 тыс. км/с, и резюмировал: "Сумбур".