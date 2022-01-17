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"Сумасшедшая цена": К жалобам простых украинцев присоединились даже чиновники
17 января 2022, 10:55 • 329 • Политика
К жалобам простых украинцев на цены на газ присоединились даже чиновники. Мэр города Шостка в Сумской области Украины Николай Нога возмутился тарифами на отопление.
Отопительный сезон на Украине проходит крайне тяжело - это признают даже чиновники. Мэр города Шостка рассказал, что введены дополнительные платежи за транспортировку и обогрев.
- сказал чиновник в эфире телеканала "Наш".
На Украине сформировался энергетический кризис из-за недостатка топлива, необходимого для выработки электроэнергии.
Ранее сообщалось, что украинцы начали задумываться о переезде в Крым из-за катастрофического загрязнения природы в своей стране. Они отмечают, что ситуация на грани экологической катастрофы.
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