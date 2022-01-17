"Сумасшедшая цена": К жалобам простых украинцев присоединились даже чиновники

К жалобам простых украинцев на цены на газ присоединились даже чиновники. Мэр города Шостка в Сумской области Украины Николай Нога возмутился тарифами на отопление.

Отопительный сезон на Украине проходит крайне тяжело - это признают даже чиновники. Мэр города Шостка рассказал, что введены дополнительные платежи за транспортировку и обогрев.

Цена на газ сумасшедшая,

- сказал чиновник в эфире телеканала "Наш".

На Украине сформировался энергетический кризис из-за недостатка топлива, необходимого для выработки электроэнергии.

Ранее сообщалось, что украинцы начали задумываться о переезде в Крым из-за катастрофического загрязнения природы в своей стране. Они отмечают, что ситуация на грани экологической катастрофы.