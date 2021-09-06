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"Сухие цифры опровергают заявления Чубайса": Двинский об обмане с углём

06 сентября 2021, 16:50  •  29 • Политика
Чубайс начал отрабатывать американскую повестку, считает политолог Константин Двинский. Так он оценил заявление скандального политика о провале угольной стратегии России.
Не успел Анатолий Чубайс вступить в новую должность, а уже начал отрабатывать основные направления политики глобалистов. Такое мнение высказал политолог Константин Двинский, комментируя выступление спецпредставителя президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития на Восточном экономическом форуме.
Речь идёт о словах Чубайса о том, что стратегия России по развитию угольной отрасли провалилась, что она неработоспособна и не может быть реализована в текущей ситуации. При этом бывший глава "Роснано" ссылается на главу Китая Си Цзиньпина, который обозначил, что с 2025 года Поднебесная будет стремиться к сокращению потребления угля. А это якобы противоречит угольной стратегии России, которая была принята в прошлом году.
Политолог поясняет, что таким образом Чубайс отрабатывает американскую повестку. Его цель - в пересмотре стратегии развития угольной отрасли. Однако она не существует в вакууме. Её пересмотр означает пересмотр планов по развитию железнодорожной инфраструктуры Сибири и Дальнего Востока.
Сейчас она, действительно, заточена под экспорт угля, однако по мере развития мировой торговли будет переориентироваться на другие грузы, которые являются более высокодоходными. Например, на те же контейнеры,
- пишет политолог в своём блоге на платформе "Яндекс.Дзен".
Он указывает, что развитие данного направления означает не только разворот России с Запада на Восток, но и появление нового драйвера развития экономики страны. Речь об активной торговле со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.
Это означает выход России из глобалистской системы мироустройства, где нашей стране отведена роль сырьевого придатка. Поэтому Запад и глобалисты не могут себе позволить, чтобы это произошло. Им необходимо пресечь это на корню. И тут в игру вступает Чубайс со своей критикой угольной стратегии.
Однако даже сухие цифры опровергают заявления Чубайса. Несмотря на слова Си Цзиньпина о стремлении сокращать потребление угля после 2025 года, в реальности такого не произойдёт. Китайская экономика продолжает рост, и ей требуется всё больше электроэнергии,
- указывает Двинский.
Он пояснил, что сокращение закупки угля будет происходить не за счёт русского, а за счёт австралийского антрацита. Кроме того, все экономические прогнозы говорят о том, что потребление угля в Китае до 2030 года будет только расти. То есть угольной стратегии России ничего не угрожает, поясняет эксперт.

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