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"Сугробы как в России": Жителей тропической страны впервые накрыли морозы
14 января 2021, 14:25 • 53 • В мире
Жители тропического Лаоса впервые увидели настоящие сугробы "как в России". Так, местный предприниматель, проживший в стране всю жизнь, признался, что ни он, ни его отец или дед ни разу не сталкивались с такими морозами.
В тропическом Лаосе впервые за несколько десятков лет выпал снег. Как говорится в сообщении к местным туристам администрации провинции Сиенгкхуанг на севере Лаоса в Facebook, теперь тут можно "попробовать настоящей зимы".
По сведениям метеорологического центра Лаоса, в северных провинциях Сиенгкхуанг, Хуапхан и северной части провинции Луангпрабанг ночные температуры в эти дни опускаются до 1-3 градусов мороза, а дневные не превышают 4-7 градусов тепла. Ранее снег в Лаосе жители наблюдали крайне редко и только на вершинах гор.
Местный предприниматель Нуан Сакда рассказал РИА Новости, что теперь в Сиенгкхуанге "сугробы как в России".
"Такого ни я не помню, ни мои родители, ни мой дед, который живет в Сиенгкхуанге", - заявил бизнесмен, добавив, что утром на лужах можно наблюдать лёд.
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