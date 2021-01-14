"Сугробы как в России": Жителей тропической страны впервые накрыли морозы

В тропическом Лаосе впервые за несколько десятков лет выпал снег. Как говорится в сообщении к местным туристам администрации провинции Сиенгкхуанг на севере Лаоса в Facebook, теперь тут можно "попробовать настоящей зимы".

По сведениям метеорологического центра Лаоса, в северных провинциях Сиенгкхуанг, Хуапхан и северной части провинции Луангпрабанг ночные температуры в эти дни опускаются до 1-3 градусов мороза, а дневные не превышают 4-7 градусов тепла. Ранее снег в Лаосе жители наблюдали крайне редко и только на вершинах гор.

Местный предприниматель Нуан Сакда рассказал РИА Новости, что теперь в Сиенгкхуанге "сугробы как в России".

"Такого ни я не помню, ни мои родители, ни мой дед, который живет в Сиенгкхуанге", - заявил бизнесмен, добавив, что утром на лужах можно наблюдать лёд.