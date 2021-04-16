"Судя по всему, впереди война": Сатановский предсказал итоги противостояния России и США

Сатановский оценил речь Байдена о России. "В общем, похоже, война впереди. А уж чем она закончится, Б-г весть", - считает эксперт (орфография оригинала сохранена).

Президент США Джо Байден выступил 15 апреля перед американцами с речью о России. Заявления главы Белого дома прокомментировал политолог и экономист Евгений Сатановский.

Прежде всего он отметил, что он отметил многочисленные противоречия в словах президента США. Согласно Барауку Обаме, Россия – это региональная держава с в клочья разорванной экономикой. А по Байдену выходит, что русское государство – это великая держава, на которой вместе с США лежит ответственность за мировую стабильность.

Путается в показаниях нынешний американский президент. Сильно путается,

- комментирует Сатановский в своём Telegram-канале "АРМАГЕДДОНЫЧ".

Также эксперт обращает внимание на оговорки Байдена, спутавшего "эскалацию" с "вакцинацией", а Путин - с "Клутиным". По мнению Сатановского, это явно указывает на то, что со здоровьем у 78-летнего американского президента действительно не всё ладно.

В общем, похоже по всему, война впереди. А уж чем она закончится, Б-г весть,

- отмечает политолог (орфография оригинала сохранена).

Впрочем, Сатановский предположил, что Аляску Россия точно отбирать не будет, хотя дополнительная военная база там бы не помешала. Штат Калифорния из-за большого количества гомосексуалистов тоже лучше оставить Вашингтону, советует специалист.

А вот насчёт того, что нынешняя эпоха государственности Украины себя исчерпала - интересная идея. Богатая. Есть над чем работать,

- резюмирует Сатановский.