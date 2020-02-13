Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Пан Зе разродился гениальной идеей": Зеленский взбесил Сеть предложен...
Приговор анархистам-террористам из «Сети» взбудоражил либерду (Руслан Осташко)
Трамп хочет создать «сильнейшие в мире ядерные силы»
Русские спасли сирийцев от американских солдат. Военные США открыли огонь на пор...
Главная / Политика

"Судите сами": Русские дипломаты двумя картинками раскрыли туркам глаза на американского союзника

13 февраля 2020, 12:24  •  177 • Политика
Посольство России в Турции опубликовало твит с двумя картинками, раскрывающими Анкаре глаза на их американского союзника. "Судите сами", - предложили русские дипломаты туркам.
На неожиданный шаг пошли русские дипломаты в Турции, опубликовав у себя на официальной странице посольства России в Twitter пост-призыв со словами: "Судите сами". В твите дипломаты опубликовали всего две картинки, которые раскрывают туркам глаза на их американского союзника.
На одной картинке - фото госсекретаря США Майка Помпео с его цитатой в поддержку Турции как союзника Вашингтона по НАТО. Эту фразу американский дипломат произнёс после того, как стало известно о гибели турецких солдат в Идлибе.
На другой же картинке, опубликованной русскими дипломатами, - инфографика турецкого информагентства, посвящённая помощи американцев курдам.
Пост вызвал разнообразную реакцию турков. Кто-то возмутился и приравнял Россию к США, кто-то припомнил турецкую народную мудрость.
"На турецком есть одна поговорка "Бери одного, бей им о другого…" - пишет @PaschaP3.
Третьи высказались против Вашингтона как союзника Анкары.
"Америка не может убедить турецкий народ своей ложью", - считает @MeldaTC.
Четвёртые же откровенно начали угрожать русским в Сирии.
"Не держите там своих солдат, и нам не придется отправлять их гробы в их страны!" - предупреждает Başıbozuklar @AliDurman6.
Фото: скриншот twitter/RusEmbTurkey.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



177
Источник
Похожие новости
12 февраля 2020, 23:24
Путин указал на необходимость обеспечения финансирования инвестпланов
13 февраля 2020, 12:24
"Украину просто убивают. Сознательно": Доктор Комаровский назвал две претензии к Зеленскому
13 февраля 2020, 12:24
Не провоцируйте - не ударим: Политолог дал простой совет Эстонии о том, как избежать гнева России
12 февраля 2020, 23:24
"Таким только эвтаназия поможет": Гаспарян о статье "Новой газеты" в защиту террористов "Сети"
13 февраля 2020, 07:09
Посол России рассказал, что около 6 тыс. россиян отказали в визе в Израиль в 2019 году
12 февраля 2020, 20:09
Сирийские войска действуют только против террористов: Песков прокомментировал заявления Эрдогана по Идлибу
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 февраля 2020, 09:24
«Крах системы»: в Польше не исключили последствий для НАТО в случае развала СНВ-III
07 февраля 2020, 00:24
Лукашенко обвинил Россию в страданиях белорусов
10 февраля 2020, 06:24
Над чем смеялся папа Римский? Зеленский заявил о статусе "президента мира" спустя день после убийства в Донбассе
09 февраля 2020, 17:24
Новая схема сотен невинных жертв: Израильские лётчики опять прикрылись самолётом
07 февраля 2020, 16:39
«Если я увижу русского, я засуну палку ему в…»
10 февраля 2020, 12:39
«Я здоровый человек»: как живёт Раса Прасцевичюте, которой первой в СССР провели реплантацию конечностей
09 февраля 2020, 01:09
"Нехватка воды, еды, предприятия умрут": Украинец посулил Крыму упадок уже в этом году
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.