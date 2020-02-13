"Судите сами": Русские дипломаты двумя картинками раскрыли туркам глаза на американского союзника

На неожиданный шаг пошли русские дипломаты в Турции, опубликовав у себя на официальной странице посольства России в Twitter пост-призыв со словами: "Судите сами". В твите дипломаты опубликовали всего две картинки, которые раскрывают туркам глаза на их американского союзника.

На одной картинке - фото госсекретаря США Майка Помпео с его цитатой в поддержку Турции как союзника Вашингтона по НАТО. Эту фразу американский дипломат произнёс после того, как стало известно о гибели турецких солдат в Идлибе.

На другой же картинке, опубликованной русскими дипломатами, - инфографика турецкого информагентства, посвящённая помощи американцев курдам.

Пост вызвал разнообразную реакцию турков. Кто-то возмутился и приравнял Россию к США, кто-то припомнил турецкую народную мудрость.

"На турецком есть одна поговорка "Бери одного, бей им о другого…" - пишет @PaschaP3.

Третьи высказались против Вашингтона как союзника Анкары.

"Америка не может убедить турецкий народ своей ложью", - считает @MeldaTC.

Четвёртые же откровенно начали угрожать русским в Сирии.

"Не держите там своих солдат, и нам не придется отправлять их гробы в их страны!" - предупреждает Başıbozuklar @AliDurman6.