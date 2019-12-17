"Судить по тяжким статьям": Вассерман предложил способ борьбы с распространителями фейков о России

Журналистское расследование Федерального агентства новостей выявило, как "Новая газета", "Эхо Москвы" и Meduza публикуют вбросы и фейки о военных России в Сирии за деньги американского холдинга OAK Foundation. Материал прокомментировал российский политолог и эксперт Анатолий Вассерман.

По его словам, информация его ничуть не удивила. Он сравнивает российские либеральные СМИ с тоталитарной сектой, члены которой руководствуются политическими теориями, не совместимыми с реальностью, что в итоге приводит к разрушительным результатам.

Эксперт добавляет, что эта самая слепая вера в итоге приводит либералов к ощущению собственной исключительности. По его мнению, бороться с такими СМИ следует посредством их осуждения по тяжким статьям, соответствующим размаху последствий их деятельности.