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"Судить по тяжким статьям": Вассерман предложил способ борьбы с распространителями фейков о России

17 декабря 2019, 13:09  •  80 • Политика
Либералов следует осудить "по тяжким статьям" за вбросы о военных России в Сирии, считает политолог Анатолий Вассерман. "Вера в безграничную свободу личности без оглядки на общество приводит к разрушительным последствиям", - предупредил эксперт.
Журналистское расследование Федерального агентства новостей выявило, как "Новая газета", "Эхо Москвы" и Meduza публикуют вбросы и фейки о военных России в Сирии за деньги американского холдинга OAK Foundation. Материал прокомментировал российский политолог и эксперт Анатолий Вассерман.
По его словам, информация его ничуть не удивила. Он сравнивает российские либеральные СМИ с тоталитарной сектой, члены которой руководствуются политическими теориями, не совместимыми с реальностью, что в итоге приводит к разрушительным результатам.
Эксперт добавляет, что эта самая слепая вера в итоге приводит либералов к ощущению собственной исключительности. По его мнению, бороться с такими СМИ следует посредством их осуждения по тяжким статьям, соответствующим размаху последствий их деятельности.
"Вера в безграничную свободу личности без оглядки на общество приводит к разрушительным последствиям", - подчеркнул Анатолий Вассерман в интервью Nation News.

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