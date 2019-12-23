"Суда уже покинули Балтийское море": Allseas вывела свои трубоукладчики "Северного потока - 2"

Об этом сообщает пресс-служба компании. Работа над проектом отложена. В компании отказались сообщить сроки возвращения к строительству газопровода, пишет Nation News.

По словам представителя Allseas, суда уже покинули акваторию Балтийского моря. В дальнейшем группу кораблей, занятых в прокладке трубопровода, ждёт расформирование.

Напомним, 21 декабря вступили в силу санкции США в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". После этого занимающаяся прокладкой труб "Северного потока - 2" компания Allseas заявила об экстренном приостановлении работ. "Относимся к ним критически, но помешать санкциям не можем", - так прокомментировали ситуацию в Берне.

Об этом заявили 22 декабря в МИД Швейцарии в ответ на вопрос корреспондента ТАСС.

"Швейцария придерживается критической позиции по отношению к санкциям с экстерриториальным воздействием, но в конечном итоге не может помешать третьим странам", - сказал официальный представитель МИД Тилман Ренц.

По его словам, санкции США Швейцария "приняла к сведению", в контакте с заинтересованными компаниями довольно давно находятся компетентные швейцарские представители. При этом как именно реагировать на американские санкции, эти компании решат сами.