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"Суда уже покинули Балтийское море": Allseas вывела свои трубоукладчики "Северного потока - 2"
23 декабря 2019, 18:39 • 189 • В мире
Швейцарско-голландская компания Allseas, подрядчик "Северного потока - 2", отозвала свои трубоукладчики. "Суда уже покинули Балтийское море", - сообщили в компании.
Об этом сообщает пресс-служба компании. Работа над проектом отложена. В компании отказались сообщить сроки возвращения к строительству газопровода, пишет Nation News.
По словам представителя Allseas, суда уже покинули акваторию Балтийского моря. В дальнейшем группу кораблей, занятых в прокладке трубопровода, ждёт расформирование.
Напомним, 21 декабря вступили в силу санкции США в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". После этого занимающаяся прокладкой труб "Северного потока - 2" компания Allseas заявила об экстренном приостановлении работ. "Относимся к ним критически, но помешать санкциям не можем", - так прокомментировали ситуацию в Берне.
Об этом заявили 22 декабря в МИД Швейцарии в ответ на вопрос корреспондента ТАСС.
По его словам, санкции США Швейцария "приняла к сведению", в контакте с заинтересованными компаниями довольно давно находятся компетентные швейцарские представители. При этом как именно реагировать на американские санкции, эти компании решат сами.
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