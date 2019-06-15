"Стыд!": Американцы высмеяли Трампа в день его рождения из-за сомнительной фотографии

Оказалось, что Трамп празднует свой день рождения в День флага в Америке. Кстати, американскому лидеру исполнилось 73 года, а вот флагу "стукнуло" уже 244 года.

Как пишет РИА Новости, опубликованный снимок был сделан еще год назад. Тогда Трамп, проходя по сцене, неожиданно для всех заключил флаг в объятия. Тогда случай вызвал краткий резонанс, но, посмеявшись над ним, про инцидент забыли…

И вот теперь снимок того события снова оказался в центре обсуждений. Многие американцы не оценили выбор Белого дома. "Зачем вам надо, что этот снимок опять по сетям ходил? Стыд",

"Этот снимок отвратительный, не могу поверить, что вы вытащили его",