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"Стыд!": Американцы высмеяли Трампа в день его рождения из-за сомнительной фотографии

15 июня 2019, 07:39  •  23 • В мире
Фотография с сомнительным сюжетом, где президент США Дональд Трамп обнимает флаг страны, была выложена в день его рождения в официальном аккаунте Белого Дома. Американцы высмеяли такой выбор, сочтя саму фотографию стыдной.
Оказалось, что Трамп празднует свой день рождения в День флага в Америке. Кстати, американскому лидеру исполнилось 73 года, а вот флагу "стукнуло" уже 244 года.
Как пишет РИА Новости, опубликованный снимок был сделан еще год назад. Тогда Трамп, проходя по сцене, неожиданно для всех заключил флаг в объятия. Тогда случай вызвал краткий резонанс, но, посмеявшись над ним, про инцидент забыли…
И вот теперь снимок того события снова оказался в центре обсуждений. Многие американцы не оценили выбор Белого дома. "Зачем вам надо, что этот снимок опять по сетям ходил? Стыд",
"Этот снимок отвратительный, не могу поверить, что вы вытащили его",
"А это точно то, что надо делать с флагом?", - негодовали комментаторы.

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