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"Стыдоба": Трамп порассуждал о плохих отношениях США и России
27 июля 2019, 10:24 • 95 • Политика
По словам американского президента Дональда Трампа, на отношения между странами плохо сказалось расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. "Это стыдоба", - отметил он.
О том, что у США нет причин для того, чтобы не ладить с Россией, на отношения с Москвой плохо сказалось расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, заявил американский президент Дональд Трамп.
"Мы наблюдали за этим два с половиной года, - сказал Трамп журналистам. - Это стыдоба. И над ними смеются в мире. К сожалению, это очень плохо для нашей страны. Это плохо для наших отношений с другими странами, включая Россию".
Однако отметим такой факт, что несмотря на подобные заявления, американский президент часто говорит, что до него никто не предпринимал "таких жестких мер" к России. Это и санкции, и дипломатические скандалы с выдворением. А кроме того, в последнее время именно американская сторона затеяла выход из ДРСМД.
2 августа США намерены выйти из договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности, а официальная позиция администрации по еще одному основополагающему документу в сфере стратегической стабильности – договору о стратегических наступательных вооружениях СНВ-3, который истекает в начале 2021 года, до сих пор не озвучена.
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