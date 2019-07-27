"Стыдоба": Трамп порассуждал о плохих отношениях США и России

О том, что у США нет причин для того, чтобы не ладить с Россией, на отношения с Москвой плохо сказалось расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, заявил американский президент Дональд Трамп.

"Мы наблюдали за этим два с половиной года, - сказал Трамп журналистам. - Это стыдоба. И над ними смеются в мире. К сожалению, это очень плохо для нашей страны. Это плохо для наших отношений с другими странами, включая Россию".

Однако отметим такой факт, что несмотря на подобные заявления, американский президент часто говорит, что до него никто не предпринимал "таких жестких мер" к России. Это и санкции, и дипломатические скандалы с выдворением. А кроме того, в последнее время именно американская сторона затеяла выход из ДРСМД.

2 августа США намерены выйти из договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности, а официальная позиция администрации по еще одному основополагающему документу в сфере стратегической стабильности – договору о стратегических наступательных вооружениях СНВ-3, который истекает в начале 2021 года, до сих пор не озвучена.