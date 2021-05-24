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"Стыдно": Политолог из Британии поплатился за слова о Путине
24 мая 2021, 19:20 • 228 • Политика
Британцы пристыдили политолога, который испугался "троллинга Путина". "То, что наши ВМС занимаются пиар-акциями вместо того, чтобы защищать наши берега, не сулит нам ничего хорошего", - гласят комментарии.
Британский политолог Марк Галеотти назвал появление военных подлодок России у берегов Великобритании "троллингом" со стороны президента России Владимира Путина. Британцы высмеяли эксперта в комментариях.
Речь идёт о выступлении политолога в эфире радио LBC. Эксперт заявил, что Москва якобы пытается приучить британцев жить "под постоянной военной угрозой". Слушатели эфира негативно оценили выступление эксперта на странице радиостанции в Twitter.
- гласит один из комментариев.
- говорится в другом.
- отмечает третий.
Напомним, что в минувшие выходные министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил о том, что в 2020 году в Ирландском море была замечена подводная лодка класса "Кило" (собирательное обозначение подлодок "Палтус" и "Варшавянка"). Глава Минобороны Британии добавил, что британские военные очень долго не могли обнаружить русскую субмарину.
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