"Стыдно": Политолог из Британии поплатился за слова о Путине

Британцы пристыдили политолога, который испугался "троллинга Путина". "То, что наши ВМС занимаются пиар-акциями вместо того, чтобы защищать наши берега, не сулит нам ничего хорошего", - гласят комментарии.

Британский политолог Марк Галеотти назвал появление военных подлодок России у берегов Великобритании "троллингом" со стороны президента России Владимира Путина. Британцы высмеяли эксперта в комментариях.

Речь идёт о выступлении политолога в эфире радио LBC. Эксперт заявил, что Москва якобы пытается приучить британцев жить "под постоянной военной угрозой". Слушатели эфира негативно оценили выступление эксперта на странице радиостанции в Twitter.

Значит, это нормально, что Королевский военно-морской флот Великобритании отрабатывает манёвры в Чёрном море прямо у границ России, но ненормально, что российские подлодки плавают у наших берегов... Стыдно,

- гласит один из комментариев.

Справедливости ради, мы также посылаем наших солдат в Эстонию, прямо к сухопутной границе с Россией,

- говорится в другом.

То, что наши ВМС занимаются пиар-акциями вместо того, чтобы защищать наши берега, не сулит нам ничего хорошего,

- отмечает третий.

Напомним, что в минувшие выходные министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил о том, что в 2020 году в Ирландском море была замечена подводная лодка класса "Кило" (собирательное обозначение подлодок "Палтус" и "Варшавянка"). Глава Минобороны Британии добавил, что британские военные очень долго не могли обнаружить русскую субмарину.