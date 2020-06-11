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"Стыдное будущее"? Поклонская поспорила с прогнозом Зеленского
11 июня 2020, 00:00 • 88 • В мире
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о "стыдном будущем" России. Она заявила, что во власти Зеленского изменить это и восстановить хорошие отношения между народами. При этом Поклонская даже перечислила шаги, которые могут привести к этому.
Депутат Госдумы Наталья Поклонская отреагировала на заявление президента Украины Владимира Зеленского о "стыдном будущем" России. Она заявила, что не согласна с таким прогнозом. Поклонская надеется, что ещё возможно выстроить хорошие отношения между странами.
"Именно к такому будущему должны вести наши страны президенты. Для этого нужно изменить настоящее: прекратить поливать друг друга грязью на всех информационных площадках, ликвидировать (правовым способом) преступные радикализм и национализм. Сделать первый шаг к этому - во власти Владимира Александровича", - заявила Поклонская.
Депутат подчеркнула, что пока же детям могут остаться лишь "вражда и ненависть". Она пожелала Зеленскому будущее, в котором его дети могли бы гордиться его сегодняшними шагами.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский выдвинул России ультиматум. По словам главы соседнего государства, иначе дружбы с Украиной не будет. По словам Зеленского, он не знает, сколько необходимо времени для восстановления отношений между Россией и Украиной, однако отметил, что Россия должна выполнить одно условие Киева. В частности, передать Крым в состав Украины. Иначе дружбы между двумя странами не будет.
Также в интервью изданию "Украинская правда" Зеленский заявил о том, что "российскому народу через несколько лет станет стыдно" за то, что случилось с Крымом.
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