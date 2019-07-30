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"Стыдно возвращаться в заваленный мусором город": Украинский политолог сравнил столицы России и Украины
30 июля 2019, 06:39 • 131 • В мире
Украинский политолога Андрей Ермолаев вынужден признать, что столицу Украины сложно назвать европейским мегаполисом. "Стыдно возвращаться в заваленный мусором город", - говорит он.
В эфире телеканала "НАШ" Ермолаев поделился впечатлениями от недавней поездки в Москву и сравнил ее с Киевом. Сравнение оказалось не в пользу столицы Незалежной.
По словам политолога, он довольно давно не бывал в Москве, хотя его часто приглашали участвовать в программа российского телевидения. И вот теперь, съездив в Россию, он со стыдом сравнил столицы двух стран. По его слова, попав в Москву он испытал стыд за Киев.
Политолог уверен в том, что главные проблемы Киева в том, что им плохо управляют". К тому же киевские власти не могут даже "разумный план столицы" разработать и навести порядок.
Ермолаев не сомневается в том, что все проблемы, существующие в Киеве, хорошо известны местным чиновникам. Однако работать они не хотят, зато "развлекают общественность роликами про выборы".
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