"Стыдно возвращаться в заваленный мусором город": Украинский политолог сравнил столицы России и Украины

В эфире телеканала "НАШ" Ермолаев поделился впечатлениями от недавней поездки в Москву и сравнил ее с Киевом. Сравнение оказалось не в пользу столицы Незалежной.

"Столица грязная, с плохой логистикой, с совершенно неприемлемыми архитектурными решениями. Вы посмотрите, что творится со строительством? Это нормально?", - заявил он.

По словам политолога, он довольно давно не бывал в Москве, хотя его часто приглашали участвовать в программа российского телевидения. И вот теперь, съездив в Россию, он со стыдом сравнил столицы двух стран. По его слова, попав в Москву он испытал стыд за Киев.

"Имперская столица, у нас много разговоров об этом. Но там чисто, там атмосфера приятнее, город ухожен. И я приезжаю в Киев – и мне снова стыдно", - рассказал Еромолаев.

Политолог уверен в том, что главные проблемы Киева в том, что им плохо управляют". К тому же киевские власти не могут даже "разумный план столицы" разработать и навести порядок.

Ермолаев не сомневается в том, что все проблемы, существующие в Киеве, хорошо известны местным чиновникам. Однако работать они не хотят, зато "развлекают общественность роликами про выборы".