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"Стыдно спрашивать", "нужны деньги": Турки вступились за Россию после звонка шведскому министру

10 августа 2021, 01:55  •  109 • Политика
Шведский министр иностранных дел Анн Линде поговорила с русскими пранкерами и, как водится, сказала лишнего. Однако в Швеции звонок проигнорировали, зато за Россию вступились турки. На страницах местного издания они провели параллели между финансированием скандальных организаций в России и Турции силами Швеции: "стыдно спрашивать", "нужны деньги".
Турецкое издание Haber7 вспомнило об очередном розыгрыше русских пранкеров Вована и Лексуса. На этот раз их жертвой стала министр иностранных дел Швеции Анн Линде. Пранкеры представились "женой" Алексея Навального, а также его соратником Леонидом Волковым.
Общались с министром в течение 10 минут. И, к слову, шведские средства массовой информации инцидент проигнорировали. А турки рассказали обо всём в красках. Почему же именно Haber7 так заинтересовало сказанное министром? Дело в том, что Анн Линде в беседе с пранкерами, представившимися оппозиционными политиками, обещала помочь деньгами:
Мне стыдно спрашивать, но нам нужны деньги на наши демократические организации в России, - сказал один из пранкеров.
А министр просто ответила: мол, хорошо, для уточнения каналов связи и перевода средств мы свяжемся с вами через посольство. Точно так же Швеция, как стало известно турецким журналистам, финансирует скандальные сайты и платформы в Турции, например, Рушена Чакыра и Хасана Джемаля. Более того, миллион долларов был передан "сомнительной организации" с точки зрения Турции - "Ассоциации исследований цифровых СМИ".
Кстати, представители МИД России заявления министра Линде назвали конфронтационными даже с учётом того, что беседовала она с пранкерами, добавляют Haber7.

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