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"Стыдно смотреть и слушать": Депутат Рады Гончаренко рассказал о всесильной украинской делегации в ПАСЕ - видео
02 июня 2019, 14:09 • 221 • Политика
Член украинской делегации ПАСЕ Алексей Гончаренко записал видеообращение к российской журналистке Ольге Скабеевой, в котором рассказал о мощи украинской делегации в ПАСЕ. "Стыдно смотреть и слушать", - комментирует видео Юлия Витязева.
Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко, выступавший в ПАСЕ в хозяйственных резиновых перчатках, снял видеообращение к российской журналистке Ольге Скабеевой. В нём он похвастал, какой великой мощью обладает украинская делегация в ПАСЕ.
На видео Гончаренко называет Скабееву "подполковником пропагандистских войск" и обещает, что сделает всё возможное, чтобы "её нога не ступила по свободной земле Европы". Он подчеркнул, что у России не получится вернуться в ПАСЕ, потому что ей противостоит великая украинская делегация.
Напомним, что после того, как Москва заморозила выплату членских взносов в ПАСЕ, в Совете Европы неожиданно вспомнили о важности России и что её делегацию срочно необходимо вернуть. Условие Москвы - никаких денег до полного возвращения всех прав российской делегации в ПАСЕ и внесение изменений в устав организации, устанавливающих запрет на лишение любых делегаций их прав.
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