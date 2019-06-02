"Стыдно смотреть и слушать": Депутат Рады Гончаренко рассказал о всесильной украинской делегации в ПАСЕ - видео

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко, выступавший в ПАСЕ в хозяйственных резиновых перчатках, снял видеообращение к российской журналистке Ольге Скабеевой. В нём он похвастал, какой великой мощью обладает украинская делегация в ПАСЕ.

На видео Гончаренко называет Скабееву "подполковником пропагандистских войск" и обещает, что сделает всё возможное, чтобы "её нога не ступила по свободной земле Европы". Он подчеркнул, что у России не получится вернуться в ПАСЕ, потому что ей противостоит великая украинская делегация.

"Это феерично! Лёша Гончаренко демонстрирует просто эталонный рагулизм... Это жуть, как стыдно смотреть и слушать. Но это прекрасно, товарищи!" - комментирует видео журналистка и блогер Юлия Витязева.

Напомним, что после того, как Москва заморозила выплату членских взносов в ПАСЕ, в Совете Европы неожиданно вспомнили о важности России и что её делегацию срочно необходимо вернуть. Условие Москвы - никаких денег до полного возвращения всех прав российской делегации в ПАСЕ и внесение изменений в устав организации, устанавливающих запрет на лишение любых делегаций их прав.

Украинский нардеп передал привет Скабеевой