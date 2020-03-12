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"Стыдно сказать": Поклонская раскрыла, сколько у неё квартир

12 марта 2020, 00:35  •  103 • Политика
Депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма Поклонская дала откровенное интервью, в котором рассказала, сколько у неё квартир. "Мне, представляете, стыдно сказать, вот юбилей скоро, а квартир и домов - ноль", - призналась она.
Депутат Госдумы Поклонская призналась в интервью, сколько у неё квартир в собственности. По словам экс-прокурора Крыма, у неё нет собственного жилья, за исключением служебного.
Мне, представляете, стыдно сказать, вот юбилей скоро, а квартир и домов - ноль. Ничего нет. Только ведомственное жильё. Одна квартира служебная в Симферополе, прокурорская, которую и не отдают, и не забирают, - сказала она журналисту Ивану Сурвилло.
Поклонская отмечает, что не может приватизировать эту квартиру, хотя проработала в прокуратуре 10 лет. Чиновники заявляют ей, что это не считается, так как она проработала эти годы в прокуратуре Украины. А забрать её не могут потому, что она является участником "Крымской весны".
Ещё одна служебная квартира находится в Москве. Её Поклонской предоставляет Госдума. Экс-прокурор в шутку называет эту квартиру "перевалочной базой", так как там хранятся вещи, с которыми она путешествует из Москвы в Крым и обратно.
Поклонская добавила, что в прошлом году купила земельный участок в лесу в Симферопольском районе. Однако дом там ещё не построен.

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