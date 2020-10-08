"Стыдно из-за зелёнки?": Навальный восьмикратно заврался у Дудя - юрист

Юрист и общественный деятель Илья Ремесло подробно разобрал враньё Навального в нашумевшем интервью у Дудя. "У куклы с рукой в *** хорошо пригорит", - заявил он в Twitter.

В материале, опубликованном на RuPosters, Ремесло перечислил как минимум восемь основных нестыковок в версии с отравлением и вообще с оппозиционной деятельностью Навального.

Например, юрист опроверг слова лидера ФБК о том, что его спасла "цепь счастливых случайностей", включающих укол атропина. Якобы ему его сразу сделали омские врачи.

Однако главный врач-токсиколог Омской области Александр Сабаев заявил, что это неправда: препарат атропин вводился Навальному уже в реанимации, и вовсе не в той дозировке, в которой он может применяться как антидот при отравлениях.

Ремесло также высмеял заявление блогера о том, что "способ убийства указывает на Путина". Юрист искренне удивляется: неужели спецслужбы настолько глупы, чтобы использовать опасный и очень редкий яд, который принёс России столько проблем в Солсбери?

По словам автора, куда проще и эффективнее было бы даже нанять местных гопников, чтобы они забили оппозиционера до смерти.

А слова Навального о том, что за границу его выпустили потому, что Путину "стало стыдно", просто вызвали у Ильи улыбку: "Путину, который, согласно Навальному, не постыдился отравить его "Новичком", "фанату отравлений, ассасинов и ниндзя", стало стыдно из-за проблем с зелёнкой. С "Новичком" не переборщили, а вот с зелёнкой - да. Это весьма логично, не так ли?"

Напомним, весной 2017 года Навального облили зелёнкой прямо у офиса Фонда борьбы с коррупцией в Москве. Оппозиционер получил ожог глаз, после чего ему был выдан загранпаспорт для лечения за рубежом. Кстати, использовал он его не только для этого - тот же Илья Ремесло напоминает, что блогер "по десять раз в году выезжал в отпуск."