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"Стыдно делать вид": хабаровские депутаты устроили бунт после прихода Дегтярёва

21 июля 2020, 16:00  •  234 • Политика
С приходом Михаила Дегтярёва история политических заявлений в Хабаровском крае не закончилась, а, по всей видимости, только началась. Так, два хабаровских депутата приняли решение оставить ЛДПР, впрочем, свои мандаты они сдавать не захотели. "Стыдно делать вид", - сказал один из бунтовщиков.
Два депутата думы Хабаровского края приняли решение о выходе из ЛДПР после назначения врио губернатора региона Михаила Дегтярёва. О своей позиции заявили Александр Каян и Пётр Емельянов.
Каян и Емельянов заявили, что несогласны с отстранением от должности губернатора Сергея Фургала. Судя по всему, они не считают достаточной причиной уголовное преследование по статье о заказном убийстве... Например, Емельянов в личном Instagram оставил эмоциональное сообщение:
"Мне, как честному и порядочному человеку, стыдно делать вид, что ничего не происходит. Такая политика не для меня".
Кстати, саму думу Емельянов покидать не захотел. Просто попрощался с партией. Каян также в Instagram пояснил, что принял решение быть в рядах партии, поскольку поддерживал Фургала, а сейчас, мол, не видит смысла в продолжении работы.
"Теперь я не имею морального права оставаться членом партии", - сказал депутат, добавив, что мандат отдавать не планирует.
Напомним, Михаил Дегтярёв уже прибыл в Хабаровский край. В течение месяца он обещал проанализировать ситуацию. Пока же он встречается с коллегами в администрации региона и журналистами.

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