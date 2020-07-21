"Стыдно делать вид": хабаровские депутаты устроили бунт после прихода Дегтярёва

Два депутата думы Хабаровского края приняли решение о выходе из ЛДПР после назначения врио губернатора региона Михаила Дегтярёва. О своей позиции заявили Александр Каян и Пётр Емельянов.

Каян и Емельянов заявили, что несогласны с отстранением от должности губернатора Сергея Фургала. Судя по всему, они не считают достаточной причиной уголовное преследование по статье о заказном убийстве... Например, Емельянов в личном Instagram оставил эмоциональное сообщение:

"Мне, как честному и порядочному человеку, стыдно делать вид, что ничего не происходит. Такая политика не для меня".

Кстати, саму думу Емельянов покидать не захотел. Просто попрощался с партией. Каян также в Instagram пояснил, что принял решение быть в рядах партии, поскольку поддерживал Фургала, а сейчас, мол, не видит смысла в продолжении работы.

"Теперь я не имею морального права оставаться членом партии", - сказал депутат, добавив, что мандат отдавать не планирует.

Напомним, Михаил Дегтярёв уже прибыл в Хабаровский край. В течение месяца он обещал проанализировать ситуацию. Пока же он встречается с коллегами в администрации региона и журналистами.