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"Стыдно быть гусским": Одно напоминание имён кающихся в стиле Ахеджаковой вызвало "бурю"
16 июня 2020, 03:00 • 137 • Политика
Как известно, несколько месяцев назад группа артистов, учёных, юристов или, например, писателей выступили против поправок к Конституции. Однако список имён подписавшихся вызвал раздражение у части общества. Об этом феномене напомнили в социальных сетях одной фразой: "Стыдно быть гусским". И этого напоминания хватило, чтобы показать "бурю" на слова кающихся в стиле Лии Ахеджаковой.
Кстати, актриса Лия Ахеджакова тоже в числе подписавшихся под обращением. Как и, например, журналист Илья Азар, а также писательница Мария Ботева, поэтесса Лилия Газизова, директор "Левада-центра" Лев Гудков и так далее и тому подобное. Весь список имён и сегодня можно найти на сайте "Эха Москвы".
"Мы считаем, что над нашей страной нависла угроза глубокого конституционного кризиса и противоправного антиконституционного переворота, облеченного в псевдолегальную форму. Три главных обстоятельства убеждают нас в этом", - писали авторы письма.
Об известном письме на фоне травли любых защитников поправок в Конституцию в социальных сетях, напомнили авторы блога "Вождь". К сообщению, прилагая список подписантов, добавили подпись: "Стыдно быть гусским" (с характерным акцентом. - Ред.).
В комментариях к записи пользователи выразили возмущение позицией подписантов:
"Эти поправки направлены против евреев, раз они хором подписались против? Может, кто объяснит?" - пишет Александр Кержаков (@Alistad5).
"Да-а, почитаешь фамилии и задумаешься о чём-то", - добавила Галина Филатова (@lcZJk8L86B6zEiX).
"Ребята, надо идти голосовать", - отметила Татьяна Ефимова (@TanyaEfimova56).
К этой минуте пост набрал тысячи репостов, реакций и комментариев, вызвав самую настоящую "бурю". Но не среди противников поправок, а совершенно наоборот.
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