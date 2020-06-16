"Стыдно быть гусским": Одно напоминание имён кающихся в стиле Ахеджаковой вызвало "бурю"

Кстати, актриса Лия Ахеджакова тоже в числе подписавшихся под обращением. Как и, например, журналист Илья Азар, а также писательница Мария Ботева, поэтесса Лилия Газизова, директор "Левада-центра" Лев Гудков и так далее и тому подобное. Весь список имён и сегодня можно найти на сайте "Эха Москвы".

"Мы считаем, что над нашей страной нависла угроза глубокого конституционного кризиса и противоправного антиконституционного переворота, облеченного в псевдолегальную форму. Три главных обстоятельства убеждают нас в этом", - писали авторы письма.

Об известном письме на фоне травли любых защитников поправок в Конституцию в социальных сетях, напомнили авторы блога "Вождь". К сообщению, прилагая список подписантов, добавили подпись: "Стыдно быть гусским" (с характерным акцентом. - Ред.).

В комментариях к записи пользователи выразили возмущение позицией подписантов:

"Эти поправки направлены против евреев, раз они хором подписались против? Может, кто объяснит?" - пишет Александр Кержаков (@Alistad5).

"Да-а, почитаешь фамилии и задумаешься о чём-то", - добавила Галина Филатова (@lcZJk8L86B6zEiX).

"Ребята, надо идти голосовать", - отметила Татьяна Ефимова (@TanyaEfimova56).

К этой минуте пост набрал тысячи репостов, реакций и комментариев, вызвав самую настоящую "бурю". Но не среди противников поправок, а совершенно наоборот.