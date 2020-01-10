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"Стыдно было слушать": Поклонская завила о проблемах крымчан с получением российского паспорта
10 января 2020, 15:39 • 128 • Политика
Депутат Госдумы Наталья Поклонская после проведённого приёма граждан заявила о том, что у крымчан до сих пор есть проблемы с получением российского паспорта. "Стыдно было слушать", - призналась парламентарий.
Крым вернулся в состав Российской Федерации ещё в 2014 году после проведённого на полуострове референдума, но, как выяснилось, проблемы с получением российского гражданства у крымчан до сих пор существуют. Об этом заявила у себя в телеграм-канале депутат Госдумы Наталья Поклонская после того, как провела свой первый приём граждан в новом году. Он как раз, по словам парламентария, касался вопросов гражданства.
"К сожалению, до сих пор не все крымчане могут получить российский паспорт, - сообщила Поклонская. - Стыдно было слушать на приёме, как люди со слезами на глазах говорили про "недогражданство".
Депутат обратила внимание на то, что подобной ситуации у крымчан вообще не должно возникать.
Среди основных проблем, с которыми сталкиваются жители полуострова при получении российского гражданства: отсутствие бумаги об отказе от украинского гражданства. Но она не единственная.
"Другая распространённая причина отказа в выдаче паспорта - письменные доказательства нахождения в Крыму на момент референдума", - добавляет Поклонская, публикуя три истории.
Резюмируя свой пост, депутат заметила, что "бюрократия дошла до безумной степени абсурда!". По её мнению, проблемы создаются отдельными чиновниками на местах, в результате чего "наши люди не могут вернуться в свою страну", а "из-за хамства и бесчеловечности подрывается авторитет всей власти".
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