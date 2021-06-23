Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Японцы предупредили Путина, увидев подарок Байдена: "Россия, не мешай…"...
Операция "преемник" и громкая отставка: пятёрку Путина в "ЕР"...
Натовский военачальник принёс извинения русским: "Вы были правы"
Маргарита Симоньян назвала предавшего Россию министра: "Чего изволите?"...
Главная / Политика

"Стыд испанский": Маргарита Симоньян ответила "прогрессивной общественности"

23 июня 2021, 11:40  •  133 • Политика
Маргарита Симоньян впервые прокомментировала итоги выборов в Армении, ответив "прогрессивной общественности". "Стыд испанский", - написала главред.
Выборы в Армении завершились с неожиданным результатом, если принимать во внимание экспертные оценки и бунты в стране против политики Никола Пашиняна. Последний вновь стал премьер-министром. К слову, армянская оппозиция и сегодня не признаёт итоги голосования, опасаясь, что Пашинян пойдёт на поводу у Баку и Анкары, в результате чего Армения лишится суверенитета.
Кампания признаётся экспертами одной из самых скандальных в истории страны. Как пишут "Народные новости", не исключены волнения людей. Собственный корреспондент издания в Ереване Лина Арменян говорит, что многие в стране действительно не согласны с результатом партии Пашиняна и настаивают, что он проиграл.
Между тем выборы в Армении впервые с момента озвучивания итогов голосования прокомментировала и редактор RT Маргарита Симоньян:
"Прогрессивная общественность интересуется, почему я ничего не пишу про выборы в Армении, - написала она в личном телеграм-канале. - Потому что - что тут писать? Что стыд испанский? Так это и так понятно".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






133
Источник
Похожие новости
23 июня 2021, 00:40
США пытались переиграть Россию, но..: Политолог назвал следующий шаг Белого дома
23 июня 2021, 00:40
Лукашенко обратился к полякам, украинцам и прибалтам: "Очнитесь"
23 июня 2021, 00:40
"Лжецы и подлецы": Лукашенко дал характеристику политикам ЕС и НАТО
23 июня 2021, 08:00
Москва обратилась к США перед учениями в Чёрном море
23 июня 2021, 08:00
Россия стянула многотысячную армию к Курилам
23 июня 2021, 04:20
Прага решила сохранить память о "противоречивом" маршале Коневе
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 июня 2021, 06:20
Украинский генерал покаялся за отказ подчиняться Москве
17 июня 2021, 20:55
В Чехии внезапно захотели "новых отношений" с Россией: Захарова назвала причину
18 июня 2021, 12:30
"Чёрная метка" для Путина: тайну подарка Байдена раскрыл кандидат наук
18 июня 2021, 08:50
Совбезу ООН раскрыли глаза на бессмысленное и жестокое нападение ВСУ
19 июня 2021, 13:15
"Всё готово к большой войне": Предсказавший смерть президента Польши призвал запасаться продуктами
17 июня 2021, 11:45
В Кремле назвали условие обмена Навального после встречи с Байденом
20 июня 2021, 03:55
Вторжение России ещё не началось, а Польша уже потеряла два танка
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.