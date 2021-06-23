"Стыд испанский": Маргарита Симоньян ответила "прогрессивной общественности"

Маргарита Симоньян впервые прокомментировала итоги выборов в Армении, ответив "прогрессивной общественности". "Стыд испанский", - написала главред.

Выборы в Армении завершились с неожиданным результатом, если принимать во внимание экспертные оценки и бунты в стране против политики Никола Пашиняна. Последний вновь стал премьер-министром. К слову, армянская оппозиция и сегодня не признаёт итоги голосования, опасаясь, что Пашинян пойдёт на поводу у Баку и Анкары, в результате чего Армения лишится суверенитета.

Кампания признаётся экспертами одной из самых скандальных в истории страны. Как пишут "Народные новости", не исключены волнения людей. Собственный корреспондент издания в Ереване Лина Арменян говорит, что многие в стране действительно не согласны с результатом партии Пашиняна и настаивают, что он проиграл.

Между тем выборы в Армении впервые с момента озвучивания итогов голосования прокомментировала и редактор RT Маргарита Симоньян:

"Прогрессивная общественность интересуется, почему я ничего не пишу про выборы в Армении, - написала она в личном телеграм-канале. - Потому что - что тут писать? Что стыд испанский? Так это и так понятно".