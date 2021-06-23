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"Стыд испанский": Маргарита Симоньян ответила "прогрессивной общественности"
23 июня 2021, 11:40 • 133 • Политика
Маргарита Симоньян впервые прокомментировала итоги выборов в Армении, ответив "прогрессивной общественности". "Стыд испанский", - написала главред.
Выборы в Армении завершились с неожиданным результатом, если принимать во внимание экспертные оценки и бунты в стране против политики Никола Пашиняна. Последний вновь стал премьер-министром. К слову, армянская оппозиция и сегодня не признаёт итоги голосования, опасаясь, что Пашинян пойдёт на поводу у Баку и Анкары, в результате чего Армения лишится суверенитета.
Кампания признаётся экспертами одной из самых скандальных в истории страны. Как пишут "Народные новости", не исключены волнения людей. Собственный корреспондент издания в Ереване Лина Арменян говорит, что многие в стране действительно не согласны с результатом партии Пашиняна и настаивают, что он проиграл.
Между тем выборы в Армении впервые с момента озвучивания итогов голосования прокомментировала и редактор RT Маргарита Симоньян:
"Прогрессивная общественность интересуется, почему я ничего не пишу про выборы в Армении, - написала она в личном телеграм-канале. - Потому что - что тут писать? Что стыд испанский? Так это и так понятно".
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