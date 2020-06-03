"Стучать кулаком Путин может по-разному": На совещании с Мишустиным заметили неочевидные детали

Сегодня Владимир Путин в режиме онлайн встретился с Михаилом Мишустиным, чтобы поговорить о национальном плане поддержки экономики России. Мы уже рассказывали коротко о глобальном плане. Состоит он из трёх этапов и содержит множество подразделов. Каждая отрасль, испытывающая трудности сегодня, должна получить поддержку.

План насчитывает несколько томов. Говоря о результате работы специалистов, в своей оценке для Михаила Мишустина президент несколько раз постучал кулаком по столу и крупным папкам, на что обратили внимание журналисты кремлёвского пула "РИА Новости".

"Стучать кулаком Путин может по-разному. В том числе и одобрительно", - написали авторы коллективного аккаунта в Twitter.

Ранее Владимир Путин выказывал раздражение на совещаниях, однако ни в одном из случаев оно не было обращено к Мишустину.