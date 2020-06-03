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"Стучать кулаком Путин может по-разному": На совещании с Мишустиным заметили неочевидные детали
03 июня 2020, 01:55 • 26 • Политика
Президент России Владимир Путин провёл сегодня совещание с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Журналисты отметили интересную деталь: во время беседы Путин помогал себе жестами, в том числе стучал кулаком по столу, но отнюдь не в раздражении. "Стучать кулаком Путин может по-разному", - отметили корреспонденты.
Сегодня Владимир Путин в режиме онлайн встретился с Михаилом Мишустиным, чтобы поговорить о национальном плане поддержки экономики России. Мы уже рассказывали коротко о глобальном плане. Состоит он из трёх этапов и содержит множество подразделов. Каждая отрасль, испытывающая трудности сегодня, должна получить поддержку.
План насчитывает несколько томов. Говоря о результате работы специалистов, в своей оценке для Михаила Мишустина президент несколько раз постучал кулаком по столу и крупным папкам, на что обратили внимание журналисты кремлёвского пула "РИА Новости".
"Стучать кулаком Путин может по-разному. В том числе и одобрительно", - написали авторы коллективного аккаунта в Twitter.
Ранее Владимир Путин выказывал раздражение на совещаниях, однако ни в одном из случаев оно не было обращено к Мишустину.
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