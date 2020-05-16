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"Сценарий - как под копирку с украинского сюжета": Политолог о провокации с "Бессмертным полком"
16 мая 2020, 23:55 • 120 • Политика
Политолог Семён Багдасаров прокомментировал ситуацию с провокацией с "Бессмертным полком", в онлайн-ряды которого несколько человек поместили фото нацистов. "Сценарий - как под копирку с украинского сюжета", - считает эксперт.
Напомним, следователи вышли на тех, кто провернул провокацию с онлайн-акцией "Бессмертного полка", опубликовав фото нацистов и сторонников Третьего рейха. Четверых допросили. В списке подозреваемых есть и люди с Украины.
Сами злоумышленники уверяют, что поместили фото ради шутки. Однако подобный чёрный "юмор" тянет на уголовную статью и реальный тюремный срок.
Директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров прокомментировал ситуацию у себя на авторском Telegram-канале, отметив, что "поколение, выросшее на "свободе слова", переосмыслении "власовщины" и "бархатных революций", показывает себя во всей красе".
"Омерзительная четвёрка, опустившаяся до публикования фотографий руководителей Третьего рейха и других нацистов в шествии "Бессмертного полка", оказалась оголтелыми "навальнистами", но мне кажется, им больше подходит один термин, - отметил политолог, - власовцы".
Эксперт обратил внимание на то, что из года в год "русофобы прививали ненависть к истории нашей страны", а "теперь мы пожинаем плоды "свободы слова, плюрализма и демократии".
Багдасаров задаётся логичным вопросом: "Где институт ответственности?" и требует прекратить в подобных случаях "попустительствовать и списывать всё на безграмотность: "они же дети" и "шутки ради". "В стране должен быть порядок!" - требует он.
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