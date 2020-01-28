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"Строил риторику под президента Польши": Провальную речь Зеленского на Украине оправдали "декоммунизацией"
28 января 2020, 22:39 • 120 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об освобождавших Освенцим украинцах на памятных мероприятиях в Польше, посвящённых 75-й годовщине освобождения концлагеря. "Строил риторику под президента Польши и закон о декоммунизации", - оправдывает президента Украины украинский депутат Сергей Хрущ.
Выступая на мероприятиях по случаю 75-й годовщины освобождения концлагеря "Освенцим" в Польше, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что честь его освобождения принадлежит украинским войскам - такой вывод он сделал из названия 1-го Украинского фронта. Слова украинского лидера прокомментировал для Царьграда украинский депутат Шевченковского районного совета Днепра от "Оппозиционного блока" Сергей Хрущ.
Он отмечает, что любому здравомыслящему человеку, который знает историю, очевидно, что название "Украинский фронт" совершенно не означает, что в нём воевали одни украинцы. Однако Зеленский выступал не где-нибудь, а в Польше, поэтому риторику свою строил под ту аудиторию, и, прежде всего, под президента Польши, который, собственно, был приглашающей стороной, оправдывает депутат украинского лидера.
Политик также напомнил, что в Польше до этого прошла декоммунизация. То есть всё советское под запретом. По этой причине Зеленский, скорее всего, и не стал упоминать Красную армию, считает украинский депутат.
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