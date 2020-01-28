"Строил риторику под президента Польши": Провальную речь Зеленского на Украине оправдали "декоммунизацией"

Выступая на мероприятиях по случаю 75-й годовщины освобождения концлагеря "Освенцим" в Польше, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что честь его освобождения принадлежит украинским войскам - такой вывод он сделал из названия 1-го Украинского фронта. Слова украинского лидера прокомментировал для Царьграда украинский депутат Шевченковского районного совета Днепра от "Оппозиционного блока" Сергей Хрущ.

Он отмечает, что любому здравомыслящему человеку, который знает историю, очевидно, что название "Украинский фронт" совершенно не означает, что в нём воевали одни украинцы. Однако Зеленский выступал не где-нибудь, а в Польше, поэтому риторику свою строил под ту аудиторию, и, прежде всего, под президента Польши, который, собственно, был приглашающей стороной, оправдывает депутат украинского лидера.

"Да, он упустил название Красной армии. Но также можно сказать, что это подразумевалось, что Украинский фронт действительно, входил в состав Красной армии", - сказал Сергей Хрущ в интервью Царьграду.

Политик также напомнил, что в Польше до этого прошла декоммунизация. То есть всё советское под запретом. По этой причине Зеленский, скорее всего, и не стал упоминать Красную армию, считает украинский депутат.