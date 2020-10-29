"Строгая, но всё-таки добрая": Какую немецкую тётушку имел в виду Путин?

Российский лидер Владимир Путин на пленарной сессии форума "Россия зовёт!" иносказательно выразился об экономической ситуации. Он объяснил, что наша страна должна придерживаться правил, которые позволят сохранить здоровую макроэкономическую ситуацию. В отличие от стран Европы, РФ не к кому пойти с протянутой рукой.

Президент привёл в пример ряд стран, где государство, ЦБ, скупает облигации - "это просто эмиссия, которая ведёт к увеличению денежной массы, может привести к росту инфляции".

К тому же у Европы, в отличие от нас, есть к кому обратиться. У европейских партнёров в случае проблем "есть такая строгая, но всё-таки добрая тётушка, к которой всегда можно обратиться за помощью". Иносказательно описывая Меркель, он подчеркнул, что у России такой подстраховки нет.

"Вы понимаете, кого я имею в виду. Федеративную республику. Нам не к кому идти с протянутой рукой. Вот в чём разница", - отметил глава государства.

Потому, указал Путин, РФ необходимо придерживаться тех правил, которые позволили нам сохранить здоровую макроэкономическую ситуацию в стране за предыдущие годы. Это нужно, чтобы сохранить в партнёрах, в том числе частных инвесторах, уверенность в фундаментальных основах здорового развития российской экономики.