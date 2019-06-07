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"Стрессоустойчивые солдафоны": Почему сотрудники ФСО во главе регионов выгодны России

07 июня 2019, 01:24  •  50 • Политика
Собеседники Царьграда объяснили последние слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что Кремль доволен практикой назначения экс-сотрудников ФСО на посты губернаторов. Как считают эксперты, не стоит бояться "солдафонщины", так как военные и представители спецслужб обладают стрессоустойчивостью и ответственным подходом.
Кремль считает успешным опыт назначения бывших сотрудников ФСО на руководящие посты в регионах. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя вопрос об отставке врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова.
Песков напомнил, что Морозов мог похвастаться высоким рейтингом в регионе, однако ему пришлось покинуть пост по семейным обстоятельствам.

Предыстория

Напомним, 5 июня президент России Владимир Путин принял отставку временно исполняющего обязанности губернатора Астраханской области Сергея Морозова. Он также провёл переговоры с Игорем Бабушкиным, назначив последнего врио губернатора. Выборы нового руководителя Астраханской области пройдут уже 8 сентября 2018 года.
Отставка бывшего сотрудника ФСО Морозова стала неожиданностью для региона, ибо ВЦИОМ оценивал его рейтинг в районе 57%, что делало политика фаворитом предвыборной гонки. Согласно предварительным данным, политик перейдёт на работу в одну из российских спецслужб.
Что касается Бабушкина, который является бывшим сотрудником ФСБ, то перед ним поставлена ответственная задача. У него нет возможности отказаться от участия в выборах, а времени на подготовку остаётся крайне мало. Однако ранее Игорь Бабушкин работал в качестве заместителя полпреда главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе, что должно ему помочь.

Не бойтесь "солдафонщины"

Как заявил Царьграду председатель правления Фонда развития гражданского общества политтехнолог Константин Костин, Песков имел в виду губернаторов Тульской и Ярославской областей, причём учитывались объективные критерии успехов. В современной России успешному губернатору необходимо быть политическим лидером, способным консолидировать региональную политическую элиту для решения поставленных задач, эффективным управленцем, который руководит экономикой и привлекает инвестиции, а также лоббистом интересов подотчётных территорий.
"Потому что и нацпроекты, и огромное количество целевых федеральных программ дают регионам, если они в них участвуют, если они соответствующим образом проходят отбор и попадают в эти программы, дают дополнительные возможности для развития, дополнительные ресурсы, которые как-то ещё привлечь крайне сложно. Это либо должны быть уже очень длинные инвестиции, скорее всего, тоже государственные, это всегда в конечном счёте вернётся к тем же программам. Либо это должны быть очень масштабные частные инвестиции или кредиты. Выгоднее для каждой территории привлечь подобного рода средства, участвуя в государственных программах", - пояснил он.
Эксперт призывает не бояться военных во власти, так как речь идёт о распространённой мировой практике. Не стоит забывать, что сам Владимир Путин является военным человеком. Поэтому люди боятся не "солдафонщины", а ответственного подхода к работе бывших сотрудников ФСО и других силовых ведомств.

Стрессоустойчивые губернаторы

С мнением Костина согласен и директор Фонда изучения электоральных процессов и электоральной политики Илья Геращенков. Так, глава Тульской области Алексей Дюмин и его команда дали мощный толчок развитию регионов. При этом эксперт выделяет следующие качества сотрудников спецслужб, которые им будут полезны на руководящих постах: стрессоустойчивость, работоспособность, командность, исполнительность.
"Учитывая, что Россия находится под санкциями, испытывает серьёзные экономические трудности, а значит, нужны люди, которые будут думать не о том, чтобы облагодетельствовать себя и какой-то ближний круг связанных с собой бизнесменов, а чтобы сделать карьеру в рамках той команды, которая привела его на этот пост. А это фактически один человек, это президент, поскольку все назначенцы - не просто фэсэошники, а работавшие в непосредственном контакте с президентом. Поэтому при такой сложившейся системе это видится эффективной идеей, а вот насколько она реализуется на практике, пока что достаточно мало информации, чтобы подвести и проанализировать итоги", - добавил он.

ФСО заменили на ФСБ

Сергей Морозов родился 9 мая 1973 года в Кемеровской области. В 1992 году окончил Ленинградское речное училище, в 1999 году - Петербургскую государственную академию физической культуры имени Лесгафта
В 1992 году работал штурманом-судоводителем на Невском судостроительно-судоремонтном заводе. В 1992-1994 годах прошёл срочную службу в ВС России.
В 1994-2016 годах служил в ФСО. В 2016-2017 году занимал пост помощника главы Минобороны России. В 2017-2018 годах являлся заместителем главы ФТС.
В сентябре 2018 года президент России Владимир Путин назначил Морозова врио губернатора Астраханской области.
Игорь Бабушкин родился 5 апреля 1970 года в Ярославской области. В 1992 году окончил Московское высшее общевойсковое командное училище имени Верховного Совета РФ, а в 2002 году получил допобразование в Голицынском военном институте Федеральной пограничной службы России. Также окончил Институт менеджмента, экономики и инноваций.
В 1992-2012 годах проходил службу в ВС России и ФСБ. В 2013 году назначен заместителем руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом.
В 2018 году стал заместителем полпреда президента России в Северо-Кавказском федеральном округе.

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