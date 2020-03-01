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"Стресс и желание звонить домой": Поддубный рассказал о состоянии турецких военных в Идлибе
01 марта 2020, 04:39 • 40 • В мире
Военный корреспондент Евгений Поддубный рассказал о состоянии турецких военных после обострения в Идлибе и гибели 33 солдат ВС Турции. По его словам, у солдат есть только стресс и желание звонить домой.
В своём Telegram-канале журналист сообщил, что к вечеру 28 февраля продолжаются активные столкновения вблизи города Серакаба.
"Бодаются силы 5-го корпуса, 76-й бригады, другие подразделения за Джубас, Дадих, Кафер-Батих", - написал он.
Поддубный отметил, что после авиаудара и гибели 33 турецких военных остальные представители ВС Турции уже не так "радостно гуляют под открытым небом".
"У турецких солдат стресс и желание звонить домой. Но позвонить домой сложно. Связь сбоит, соцсети работают плохо", - добавил он.
Кроме того, Поддубный указал, что турецкие военные при обстреле сирийской армии используют РСЗО T-300 Kasirga.
У этой РСЗО дальность - 100 км, боевая часть кассетная, с осколочно-фугасными зарядами.
"Пришли топить за мир в Идлибе", - сыронизировал журналист.
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