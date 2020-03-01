Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Я - змагарка из Беларуси. Какие выплаты в РФ мне положены?" (Руслан О...
Грузинские журналистки поцарапали спикера МИД России (Руслан Осташко)
«Разрушение национальной памяти»: как в Киеве реагируют на обсуждение празднован...
"Караул, напали, наших бьют!": Эрдоган сделал предложение Путину. Субб...
Главная / В мире

"Стресс и желание звонить домой": Поддубный рассказал о состоянии турецких военных в Идлибе

01 марта 2020, 04:39  •  40 • В мире
Военный корреспондент Евгений Поддубный рассказал о состоянии турецких военных после обострения в Идлибе и гибели 33 солдат ВС Турции. По его словам, у солдат есть только стресс и желание звонить домой.
В своём Telegram-канале журналист сообщил, что к вечеру 28 февраля продолжаются активные столкновения вблизи города Серакаба.
"Бодаются силы 5-го корпуса, 76-й бригады, другие подразделения за Джубас, Дадих, Кафер-Батих", - написал он.
Поддубный отметил, что после авиаудара и гибели 33 турецких военных остальные представители ВС Турции уже не так "радостно гуляют под открытым небом".
"У турецких солдат стресс и желание звонить домой. Но позвонить домой сложно. Связь сбоит, соцсети работают плохо", - добавил он.
Кроме того, Поддубный указал, что турецкие военные при обстреле сирийской армии используют РСЗО T-300 Kasirga.
У этой РСЗО дальность - 100 км, боевая часть кассетная, с осколочно-фугасными зарядами.
"Пришли топить за мир в Идлибе", - сыронизировал журналист.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



40
Источник
Похожие новости
29 февраля 2020, 15:24
«Начало эпидемии»: как развивается ситуация с распространением коронавируса в Европе
29 февраля 2020, 02:39
Турция погибнет, а Россия наберётся сил: Греческие старцы предсказали мировую войну
29 февраля 2020, 02:39
"Нас уничтожили русские проникающей бомбой": Турецкие СМИ сошли с ума
29 февраля 2020, 02:39
Коронавирус отправил парламент Ирана в "отпуск" на неопределённый срок
29 февраля 2020, 22:09
"Инфекция, но не та": В России усомнились в результатах вскрытия больного COVID-19 китайца
29 февраля 2020, 09:09
"Всё в чёрном дыму, люди нападают на спасателей": Крупный пожар возник рядом с Лионским вокзалом в Париже
Новости партнеров
 
Выбор дня
01 марта 2020, 01:24
"Понять, простить и попросить денег": отказавшийся от 9 мая Киев попал на о...
01 марта 2020, 01:24
Верфь "Звезда" возрождает российское судостроение. Такого вы еще не видели ...
01 марта 2020, 01:24
Турки запускают в Европу десятки тысяч мигрантов? "Это похуже коронавируса"
01 марта 2020, 01:24
Эрдогана загнали в угол: Или война с Путиным, или новый переворот
01 марта 2020, 01:24
"И... только успевай запикивать матюки!": Поклонская придумала ради Шнурова...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 февраля 2020, 01:54
Даже повод не нужен: Турция собралась закрыть Босфор для России
28 февраля 2020, 03:54
"Эрдоган соврал Путину. Помидорами не отделаются": Сатановский расстроил турок после обстрела самолётов ВКС РФ
27 февраля 2020, 14:54
Помпео дали дельный совет: США потребовали вернуть Крым Украине, русские ответили пословицей
29 февраля 2020, 15:39
Война точно будет. Победителя определит Россия
25 февраля 2020, 10:54
Дальше терпеть некуда: Расследование Скуратова напугало ельцинскую "семью"
28 февраля 2020, 20:09
"Вместо Босфора можем сделать ещё два пролива": Русские сделали туркам предупреждение
25 февраля 2020, 01:09
А был ли "Бук"? Нидерланды нашли "свидетеля" запуска ракеты по "Боингу MH17"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.