"Стресс и желание звонить домой": Поддубный рассказал о состоянии турецких военных в Идлибе

В своём Telegram-канале журналист сообщил, что к вечеру 28 февраля продолжаются активные столкновения вблизи города Серакаба.

"Бодаются силы 5-го корпуса, 76-й бригады, другие подразделения за Джубас, Дадих, Кафер-Батих", - написал он.

Поддубный отметил, что после авиаудара и гибели 33 турецких военных остальные представители ВС Турции уже не так "радостно гуляют под открытым небом".

"У турецких солдат стресс и желание звонить домой. Но позвонить домой сложно. Связь сбоит, соцсети работают плохо", - добавил он.

Кроме того, Поддубный указал, что турецкие военные при обстреле сирийской армии используют РСЗО T-300 Kasirga.

У этой РСЗО дальность - 100 км, боевая часть кассетная, с осколочно-фугасными зарядами.

"Пришли топить за мир в Идлибе", - сыронизировал журналист.