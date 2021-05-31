"Стремительно и непонятно": Минску передали список российских олигархов - участников провокации

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что спецслужбы России передали белорусской стороне список неких российских олигархов, принимавших участие в подготовке провокации в Минске сразу после выборов президента. А события, по словам Макея, развивались "стремительно и непонятно".

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью, которое он дал "Коммерсанту", говорил о помощи русских спецслужб в предотвращении провокаций "олигархов из России". Подобные провокации готовились в августе 2020 года - сразу после выборов президента Белоруссии.

Конкретные имени Макей называть не стал, однако отметил, что в распоряжении Белоруссии есть список, переданный русскими агентами.

"Я помню тот период, ситуация развивалась так стремительно, что многое было непонятно", - заметил Владимир Макей.

В качестве ремарки к собственному заявлению Макей добавил, что в провокациях могли быть задействованы и "бывшие российские олигархи". Как бы там ни было, провокаций на том этапе удалось избежать, сказал он.