"Стрелки – психически больные люди": Трамп нашел объяснение массовым расстрелам в Огайо и Техасе

В то время, как вся Америка вздрогнула от очередного массового расстрела, президент США проводил время на поле для гольфа в Нью Джерси и не сразу отреагировал на происходящее, пишет Associated Press.

Тем не менее в первом же твитте на тему стрельбы, появившимся в микроблоге президента он назвал ситуацию "актом трусости". По его словам, "нет никаких причин для оправдания тех, кто совершил эти жестокие убийства". Жертвам стрелков президент США пообещал "полную поддержку".

Позднее, перед вылетом из Нью-Джерси в Вашингтон, американский лидер заявил журналистам, что люди, открывшие стрельбу – "очень серьезно психически больные люди".

Он также сказал, что проблема с массовыми расстрелами существует уже много лет и ее надо как-то решать, чем и займутся власти. При этом Трамп не упомянул закон об оружии, прости которого так яростно борются его оппоненты-демократы.

Напомним, в воскресенье в торговом центре города Эль-Пасо (штат Калифорния) неизвестный открыл стрельбу из винтовке. Жертвами преступника стали 20 человек, ещё 26 получили огнестрельные ранения.

Немного позднее произошла стрельба у бара в центре Дейтона (штат Огайо). В результате новой стрельбы погибли минимум 10 человек и ещё 16 получили ранения, сообщают местные СМИ.

В этот же день прозвучали выстрели в Чикаго, где погибли три человека, а 37 – получились ранения.