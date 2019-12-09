"Стража на Банковой": В Киеве протестующие раскинули палатки перед офисом Зеленского

По данным киевской полиции, в акции принимают участие несколько тысяч человек. Судя по всему, это стояние может не закончиться одним днём, сообщает агентство "Интерфакс Украина". Участники акции собираются ночевать в палатках, а время коротать будут, слушая выступления музыкантов.

Главное требование протестующих к Владимиру Зеленскому - "не допустить сдачи национальных интересов Украины" в ходе "нормандского" саммита.

"Акция будет проходить долго, пока не будет чёткой информации, о чём договорились участники "нормандской четвёрки" в Париже", - заявил один из организаторов акции Мирослав Гай.

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Напомним, 3 декабря с ультиматумом в адрес Зеленского выступила и оппозиция в украинском парламенте. "Мы провозглашаем: "Нет капитуляции", - заявили представители трёх партий.

Совместное заявление "Европейской солидарности", "Батькивщины" и "Голоса" под названием "О недопущении нарушения национальных интересов Украины" озвучил с трибуны сессионного зала Верховной рады Андрей Парубий, который в парламенте представляет партию Петра Порошенко "ЕС". В этом "программном" заявлении оппозиция обозначила "красные линии" для украинской власти, которые они не имеют права "переступать" во время встречи в Париже.