Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
США в 2019 году отказали в визе каждому второму украинцу
За столом с Зе будет один враг и два партнера России
Французский "адъютант" для Путина: Зеленского оставили "на потом&...
На второй Майдан
Главная / В мире

"Стража на Банковой": В Киеве протестующие раскинули палатки перед офисом Зеленского

09 декабря 2019, 19:54  •  85 • В мире
Накануне проведения саммита лидеров стран "нормандской четвёрки", который пройдёт в Париже 9 декабря, перед офисом президента Украины в центре Киева началась акция "Стража на Банковой". Противники Зеленского раскинули здесь свои палатки и не собираются расходиться до окончания парижской встречи.
По данным киевской полиции, в акции принимают участие несколько тысяч человек. Судя по всему, это стояние может не закончиться одним днём, сообщает агентство "Интерфакс Украина". Участники акции собираются ночевать в палатках, а время коротать будут, слушая выступления музыкантов.
Главное требование протестующих к Владимиру Зеленскому - "не допустить сдачи национальных интересов Украины" в ходе "нормандского" саммита.
"Акция будет проходить долго, пока не будет чёткой информации, о чём договорились участники "нормандской четвёрки" в Париже", - заявил один из организаторов акции Мирослав Гай.
Скриншот: Telegram/t.me/zradaperemoga
Напомним, 3 декабря с ультиматумом в адрес Зеленского выступила и оппозиция в украинском парламенте. "Мы провозглашаем: "Нет капитуляции", - заявили представители трёх партий.
Совместное заявление "Европейской солидарности", "Батькивщины" и "Голоса" под названием "О недопущении нарушения национальных интересов Украины" озвучил с трибуны сессионного зала Верховной рады Андрей Парубий, который в парламенте представляет партию Петра Порошенко "ЕС". В этом "программном" заявлении оппозиция обозначила "красные линии" для украинской власти, которые они не имеют права "переступать" во время встречи в Париже.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



85
Источник
Похожие новости
09 декабря 2019, 06:54
Невский проспект стал единственной российской улицей, попавшей в список самых красивых в мире
09 декабря 2019, 16:39
"Мы в роли догоняющего": Пентагон расписался в отставании от России в разработке гиперзвуковых ракет
09 декабря 2019, 19:54
"Стража на Банковой": В Киеве протестующие раскинули палатки перед офисом Зеленского
09 декабря 2019, 16:24
Бывшая «столица» ИГ: российские военные раздали гумпомощь в Ракке
09 декабря 2019, 13:24
"Забыть, простить": В "Нафтогазе" оценили предложение Медведева по транзиту
09 декабря 2019, 03:39
"Разборки просто дикие": Военный эксперт выдвинул три версии о причинах кровавых расстрелов на базах США
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 декабря 2019, 19:09
"Затопчут и в навоз вгонят?" Не тут-то было! Сатановский о российских "нежданчиках" для Запада
05 декабря 2019, 02:09
Берлин решил не играть против России и уколол Британию делом Скрипаля - источник
06 декабря 2019, 10:39
"Это дело поставлено на поток": Назван заказчик всех антироссийских санкций США
03 декабря 2019, 01:24
"Ребята, так не должно быть": Путин поставил жёсткое условие военным - Баранец объяснил, какие рекорды последуют
08 декабря 2019, 14:39
«Моя музыка для всех. Кроме русских»: Как советские звёзды отрекаются от страны, благодаря которой стали знамениты
09 декабря 2019, 03:40
"Израильские истребители бегством спасались от Су-35": Операцию русских в красках описывают в Сети
07 декабря 2019, 19:09
"Сотни человек погибли, а мы знали и молчали": Норвегия призналась в своей трусости после трагедии в Североморске
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.