"Стратосферная крепость" над Персидским заливом: США с воздуха принялись грозить Ирану

На фоне угроз Соединённых Штатов в адрес Ирана в Персидском заливе начались вылеты бомбардировщиков B-52H Stratofortress - самолётов "Стратосферная крепость", как называют их американцы.

Первые вылеты были совершены с авиабазы Эль-Удейд в Катаре. Сюда на прошлой неделе Пентагон перебросил из США четыре бомбардировщика B-52H.

Уже в воскресенье, 12 мая, способные нести авиабомбы и крылатые ракеты B-52H Stratofortress приступили к воздушному мониторингу залива.

При этом с американской стороны заявляют, что "B-52H обеспечивают стабильность в регионе".

"Эти самолёты входят в состав оперативной бомбардировочной группы, размещённой в зоне ответственности Центрального командования США в целях защиты американских вооружённых сил и интересов в регионе", - говорится в сообщении ВВС США.

Ранее в США заявляли, что получили разведданные, согласно которым Иран, возможно, разместил баллистические ракеты ближнего радиуса действия на своих малых кораблях в Персидском заливе, передаёт "Интерфакс".