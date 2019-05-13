|
"Стратосферная крепость" над Персидским заливом: США с воздуха принялись грозить Ирану
13 мая 2019, 22:39 • 61 • В мире
Стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress, которые американцы называют "Стратосферной крепостью", приступили к регулярным полётам в районе Персидского залива.
На фоне угроз Соединённых Штатов в адрес Ирана в Персидском заливе начались вылеты бомбардировщиков B-52H Stratofortress - самолётов "Стратосферная крепость", как называют их американцы.
Первые вылеты были совершены с авиабазы Эль-Удейд в Катаре. Сюда на прошлой неделе Пентагон перебросил из США четыре бомбардировщика B-52H.
Уже в воскресенье, 12 мая, способные нести авиабомбы и крылатые ракеты B-52H Stratofortress приступили к воздушному мониторингу залива.
При этом с американской стороны заявляют, что "B-52H обеспечивают стабильность в регионе".
"Эти самолёты входят в состав оперативной бомбардировочной группы, размещённой в зоне ответственности Центрального командования США в целях защиты американских вооружённых сил и интересов в регионе", - говорится в сообщении ВВС США.
Ранее в США заявляли, что получили разведданные, согласно которым Иран, возможно, разместил баллистические ракеты ближнего радиуса действия на своих малых кораблях в Персидском заливе, передаёт "Интерфакс".
Подпишитесь на нас
Загрузка...
61
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
09 мая 2019, 08:09
|
09 мая 2019, 17:54
|
11 мая 2019, 02:24
|
10 мая 2019, 14:54
|
08 мая 2019, 06:09
|
07 мая 2019, 17:09
|
08 мая 2019, 12:24