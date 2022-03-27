"Стратегия анаконды" снова в деле: Эксперт рассказал, кому выгодны полыхающие границы России

Военный эксперт, директор Музея войск ПВО полковник в отставке Юрий Кнутов в разговоре с Царьградом объяснил, кому выгодны полыхающие границы России. "Стратегия анаконды" снова в деле.

Юрий Кнутов предположил, что армия Азербайджана хочет пробить коридор к иранской границе, где у Баку находится анклав. Для этого был выбран идеальный с их точки зрения момент, когда всё внимание России сосредоточено на Украине. Эксперт выразил уверенность, что далеко не последнюю роль во всём этом играет Турция - Большой Брат Азербайджана.

Без согласия Турции такую операцию не стали бы проводить. Это ещё один дестабилизирующий фактор на наших границах. Всё это входит в американские планы. "Стратегия анаконды" - на всех границах у нас должно полыхать. Сначала Украина, потом Карабах - там же наша база,

- пояснил Кнутов.

Таким образом, у обострения в Карабахе два интересанта - Турция и США.



В субботу Министерство обороны России сообщило, что азербайджанские силы вторглись в зону, которую контролируют русские миротворцы, а также атаковали силы Нагорно-Карабахской Республики с помощью беспилотников "Байрактар".