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"Стратегическое фиаско": Глава Еврокомиссии, обвиняя Россию, раскрыла главный страх
24 марта 2022, 15:45 • 886 • В мире
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила об угрозе массового голода из-за нехватки пшеницы.
В своём выступлении председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен набросилась с обвинениями на Россию и лично руководство нашей страны. По её мнению, Евросоюз должен финансово помочь украинским военным, чтобы спецоперация России превратилась в "стратегическое фиаско".
Также она подчеркнула, что всех, кто поддерживает решение Владимира Путина, пора лишить возможности вести роскошный образ жизни.
Однако рассыпаясь обвинениями в адрес России, Урсула фон дер Ляйен раскрыла слабость ЕС. Европейцы опасаются голода. Всё дело в том, что украинские фермеры в нынешних условиях не смогут выращивать пшеницу, а корабли с пшеницей и вовсе блокированы в Чёрном море.
"Поэтому последствия от этих действий почувствуют в Ливане, Египте, Тунисе, Африке, на Ближнем Востоке", - заявила она, призвав отпустить блокированные суда.
Впрочем, обвинения председателя Еврокомиссии можно вернуть ей же. Ранее премьер Михаил Мишустин сообщил, что кораблям России запрещают заходить в иностранные порты.
Он подчеркнул, что Россия, в свою очередь, не оставит такие шаги без ответа. Правительством будут вводиться адекватные ограничения, пообещал Мишустин.
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