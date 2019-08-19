"Стратегический интерес": Трамп готов обсудить с Данией покупку Гренландии

Однако тема приобретения острова не является главной в повестке дня, добавил он в беседе с журналистами. При этом Трамп не исключает, что данный вопрос будет обсуждаться во время его визита в Копенгаген, сообщает Bloomberg

Об интересе президента Трампа к приобретению такой "крупной невидимости", как целый остров, 16 августа сообщила газета The Wall Street Journal. Интерес, по версии издания, был вполне практический: таким образом Соединенные Штаты могли бы усилить свои позиции в Арктике. Да и полезные ископаемые, которые есть на острове, тоже не будут лишними.

По данным источника WSJ, президент Трамп в разговорах со своими помощниками интересовался, следует ли США попытаться "купить" Гренландию у датского королевства, которое благодаря владению этим крупнейшим в мире островом является Арктической державой.

Издание со ссылкой на источники отметило, что президент слушал ответы своих помощников "с интересом, когда они обсуждали её богатые ресурсы и важность с точки зрения геополитики". Как видим, бизнес и геополитика — вот что и в этом случае возбуждает Трампа.

Однако идея продажи не понравилась ни жителям Гренландии, ни властям острова. Премьер-министра Дании Метте Фредериксен также категорически отвергла саму возможность продажи острова.

"Гренландия не продается. Гренландия не датская. Гренландия гренландская. Я действительно надеюсь, что всё это [разговор о покупке острова] несерьезно", — цитирует ее ТАСС.