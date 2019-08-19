Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Пространство для торга»: почему в Германии не считают вывод контингента США из ...
Война в Донбассе - комедия? Как жена Порошенко не устояла перед "Котиком с ...
Прощай, Россия! Порошенко вынес ей приговор
Твёрдый неуд для экономики РФ. Почему нужно менять всё
Главная / В мире

"Стратегический интерес": Трамп готов обсудить с Данией покупку Гренландии

19 августа 2019, 04:24  •  27 • В мире
Президент США подтвердил свою заинтересованность в покупке принадлежащего Дании острова Гренландия. "Стратегически это интересно", - заявил он.
Однако тема приобретения острова не является главной в повестке дня, добавил он в беседе с журналистами. При этом Трамп не исключает, что данный вопрос будет обсуждаться во время его визита в Копенгаген, сообщает Bloomberg
Об интересе президента Трампа к приобретению такой "крупной невидимости", как целый остров, 16 августа сообщила газета The Wall Street Journal. Интерес, по версии издания, был вполне практический: таким образом Соединенные Штаты могли бы усилить свои позиции в Арктике. Да и полезные ископаемые, которые есть на острове, тоже не будут лишними.
По данным источника WSJ, президент Трамп в разговорах со своими помощниками интересовался, следует ли США попытаться "купить" Гренландию у датского королевства, которое благодаря владению этим крупнейшим в мире островом является Арктической державой.
Издание со ссылкой на источники отметило, что президент слушал ответы своих помощников "с интересом, когда они обсуждали её богатые ресурсы и важность с точки зрения геополитики". Как видим, бизнес и геополитика — вот что и в этом случае возбуждает Трампа.
Однако идея продажи не понравилась ни жителям Гренландии, ни властям острова. Премьер-министра Дании Метте Фредериксен также категорически отвергла саму возможность продажи острова.
"Гренландия не продается. Гренландия не датская. Гренландия гренландская. Я действительно надеюсь, что всё это [разговор о покупке острова] несерьезно", — цитирует ее ТАСС.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



27
Источник
Похожие новости
19 августа 2019, 00:54
«Пространство для торга»: почему в Германии не считают вывод контингента США из страны угрозой нацбезопасности
18 августа 2019, 12:09
"Одежда работяг": Королева Елизавета запретила Меган Маркл носить джинсы с дырками и "безвкусную" обувь
18 августа 2019, 08:39
«Стандартное выбивание денег»: почему на Аляске обеспокоены действиями России в Арктике
19 августа 2019, 00:54
«Насилие становится частью игры»: почему в американском Портленде происходят столкновения ультраправых и антифашистов
19 августа 2019, 04:09
Нехватка продуктов, лекарств и топлива: как в Великобритании оценивают возможные последствия «жёсткого» брексита
18 августа 2019, 21:39
«Санкции значительно уже»: Гибралтар отклонил запрос США на задержание иранского танкера
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 августа 2019, 00:54
«Насилие становится частью игры»: почему в американском Портленде происходят столкнов...
19 августа 2019, 02:39
Республики, развалившие СССР, стали самыми «быстро исчезающими» странами мира
19 августа 2019, 01:09
"Если мне разрешит народ": Какие условия по присоединению Чечни выставил от...
19 августа 2019, 00:54
«Ведутся расшифровка и анализ»: в МАК рассказали о состоянии чёрных ящиков севшего в ...
19 августа 2019, 00:54
Кличко прокомментировал своё высказывание о «завтрашнем дне»
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 августа 2019, 02:09
Израильская труба – убийца Турецкого потока
16 августа 2019, 04:54
Захарова одной фразой развенчала искажение слов Лаврова о Курилах
14 августа 2019, 00:54
"Русские теперь за всё отвечают": Алек Болдуин объяснил, почему смерть Эпштейна "повесили" на Москву
12 августа 2019, 09:54
Полигон в Архангельской области. Что могло взорваться в Неноксе?
15 августа 2019, 06:09
"Уж ты б, Зин, промолчала": Соболь обругала Соловьёва и получила ответку в стиле Высоцкого
16 августа 2019, 04:54
Шойгу подписал исторический документ: Венесуэла ждет в гости военные корабли России
13 августа 2019, 16:39
Что за секретная ракета на самом деле взорвалась под Северодвинском
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.