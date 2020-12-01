"Страшные времена ждут Россию": Сосновский сдал "крутой немецкий инсайд" вслед за Соловьёвым

Политолог и журналист Александр Сосновский в личном телеграм-канале поделился "крутым немецким инсайдом". Как оказалось, Frankfurter Rundschau, как и целый ряд западных средств массовой информации, решили использовать в качестве эксперта по России профессора Валерия Соловья, - имя его уже почти нарицательное.

Впрочем, это немецкое издание подошло к делу более профессионально, чем иные коллеги. Ведь если Frankfurter Rundschau ссылаются на живого человека, называя его имя, то остальные и вовсе выбирают "призрака":

"Страшные времена ждут Россию, пишет немецкая пресса и ссылается при этом на слова "одной массажистки, которая обслуживает некоторых парламентских деятелей", - отмечает Сосновский. - А вот "Франкфуртер Рундшау" в числе источников, кроме массажистки называет ещё и Валерия Соловья".

Напомним, ранее Валерий Соловей говорил, что является членом некой тайной организации. А затем начинал смеяться так, что его собеседница вынуждены была остановить интервью. Все это не ушло от внимания тележурналиста Владимира Соловьёва. Комментарий Соловьёва был жёстким.