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"Страшные времена ждут Россию": Сосновский сдал "крутой немецкий инсайд" вслед за Соловьёвым
01 декабря 2020, 18:05 • 234 • Политика
Профессор Соловей теряет флёр загадочности, теперь он не только член "тайной организации", вызывающей его же смех, но и "крутой немецкий инсайдер". Дело в том, что очередные западные журналисты использовали Соловья, чтобы рассказать о "страшных временах", которые "ждут Россию".
Политолог и журналист Александр Сосновский в личном телеграм-канале поделился "крутым немецким инсайдом". Как оказалось, Frankfurter Rundschau, как и целый ряд западных средств массовой информации, решили использовать в качестве эксперта по России профессора Валерия Соловья, - имя его уже почти нарицательное.
Впрочем, это немецкое издание подошло к делу более профессионально, чем иные коллеги. Ведь если Frankfurter Rundschau ссылаются на живого человека, называя его имя, то остальные и вовсе выбирают "призрака":
"Страшные времена ждут Россию, пишет немецкая пресса и ссылается при этом на слова "одной массажистки, которая обслуживает некоторых парламентских деятелей", - отмечает Сосновский. - А вот "Франкфуртер Рундшау" в числе источников, кроме массажистки называет ещё и Валерия Соловья".
Напомним, ранее Валерий Соловей говорил, что является членом некой тайной организации. А затем начинал смеяться так, что его собеседница вынуждены была остановить интервью. Все это не ушло от внимания тележурналиста Владимира Соловьёва. Комментарий Соловьёва был жёстким.
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