"Страшные слова, которым я не хочу верить": Азаров сделал заявление об Украине

Причиной происходящих на Украине репрессий, жестокости, не говоря о ситуации в Донбассе, является людоедская практика по уничтожению предыдущего поколения.

"Экс-министр финансов Украины П. Германчук в 90-е гг. сказал страшные слова, которым я не хочу верить:

"Ты знаешь, как они (реформаторы) рассуждают: пока не вымрет "совковое" поколение - нам реформы не провести", - написал в своём Twitter-аккаунте Азаров.

Он отметил, что сейчас как раз и реализуется "людоедская практика уничтожения тех поколений".

Фото: Скриншот Twitter/Николай Азаров