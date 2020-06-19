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"Страшные слова, которым я не хочу верить": Азаров сделал заявление об Украине
19 июня 2020, 17:00 • 232 • Политика
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров сделал заявление о своей стране. Он раскрыл причину происходящего сегодня. "Страшные слова, которым я не хочу верить", - отметил с сожалением он.
Причиной происходящих на Украине репрессий, жестокости, не говоря о ситуации в Донбассе, является людоедская практика по уничтожению предыдущего поколения.
"Экс-министр финансов Украины П. Германчук в 90-е гг. сказал страшные слова, которым я не хочу верить:
"Ты знаешь, как они (реформаторы) рассуждают: пока не вымрет "совковое" поколение - нам реформы не провести", - написал в своём Twitter-аккаунте Азаров.
Он отметил, что сейчас как раз и реализуется "людоедская практика уничтожения тех поколений".
Фото: Скриншот Twitter/Николай Азаров
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