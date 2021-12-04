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"Страшное, жестокое, необоримое": Симоньян объяснила разницу между русскими и американцами

04 декабря 2021, 16:15  •  289 • Политика
Маргарита Симоньян на нескольких примерах объяснила разницу между русскими и американцами, в том числе сделав анализ восприятия войн нашими народами. Для русских война - это всегда что-то "страшное, жестокое, необоримое". Для США - совсем иначе.
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым" на "России 1" напомнила слова 3-го президента США Томаса Джефферсона, который говорил, что "американцы никогда не будут завоевателями" - это, мол, их характерная черта. Однако на деле США вели сотни завоевательских кампаний, и уже другой президент США, Томас Вудро Вильсон, сказал:
"Если державы закрыли для нас двери, мы эти двери взломаем. Если наши финансисты получили в какой-то стране привилегии, государство должно использовать военную мощь, чтобы эти привилегии отстоять, - отметила Симоньян, добавив. - Чем, собственно, Америка и занимается".
Подобная риторика проявлялась во всех военных операциях США, причём рэкетирские спецоперации признавали и американские генералы. Под прикрытием благих намерений США развязывали войны, то же самое пытаются провернуть сегодня и на Украине, отметила Маргарита Симоньян. Понимать эти особенности политического мышления США следует ещё и для того, чтобы видеть разницу между русскими и американцами, считает Маргарита Симоньян.
"Для нас война - это что-то страшное, что-то жестокое, необоримое, но обязательно героическое и праведное. Потому что наши войны, о которых мы помним, всегда были такие. А в истории США с натяжкой единственной такой войной можно считать их собственную Гражданскую войну", - подчеркнула редактор телеканала RT.

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