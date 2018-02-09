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"Страшное розовое свечение": Громадное облако напугало американцев - видео
09 февраля 2018, 10:54 • 329 • В мире
Необычное природное явление в небе поразило жителей США.
Стало известно, что в США жители увидели, как в небе зависло многокилометровое облако. Больше всего сообщений о нем приходило от жителей штата Виргиния.
"Я собирался на работу и увидел розовое свечение, которое двигалось от моей кухни, где готовился кофе, - написал один очевидец, которому удалось запечатлеть уникальные кадры. - Небо меня восхищает, но это было редкое зрелище".
Другие очевидцы оказались менее восторженными.
"Это было реально страшно, потому что слишком необычно", - пишут пользователи.
Эксперты говорят, что подобные валовые облака появляются в небе редко и их еще не изучили до конца.
Видео: пользователь YouTube - ViralHog.
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