"Страшное розовое свечение": Громадное облако напугало американцев - видео

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Необычное природное явление в небе поразило жителей США‍.

Стало известно, что в США жители увидели, как в небе зависло многокилометровое облако. Больше всего сообщений о нем приходило от жителей штата Виргиния.

"Я собирался на работу и увидел розовое свечение, которое двигалось от моей кухни, где готовился кофе, - написал один очевидец, которому удалось запечатлеть уникальные кадры. - Небо меня восхищает, но это было редкое зрелище".

Другие очевидцы оказались менее восторженными.

"Это было реально страшно, потому что слишком необычно", - пишут пользователи.

Эксперты говорят, что подобные валовые облака появляются в небе редко и их еще не изучили до конца.

Видео: пользователь YouTube - ViralHog.