Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Руководил ОПГ»: суд приговорил экс-губернатора Сахалинской области Хорошавина к...
Одна зарубежная радиостанция пыталась украсть у нас запись Владимира Путина. Но ...
Отбирает хлеб у Ахеджаковой: Собчак извинилась за русских в эфире CNN
«Придать мощную динамику развитию России»
Главная / В мире

"Страшное розовое свечение": Громадное облако напугало американцев - видео

09 февраля 2018, 10:54  •  329 • В мире
Необычное природное явление в небе поразило жителей США‍.
Стало известно, что в США жители увидели, как в небе зависло многокилометровое облако. Больше всего сообщений о нем приходило от жителей штата Виргиния.
"Я собирался на работу и увидел розовое свечение, которое двигалось от моей кухни, где готовился кофе, - написал один очевидец, которому удалось запечатлеть уникальные кадры. - Небо меня восхищает, но это было редкое зрелище".
Другие очевидцы оказались менее восторженными.
"Это было реально страшно, потому что слишком необычно", - пишут пользователи.
Эксперты говорят, что подобные валовые облака появляются в небе редко и их еще не изучили до конца.
Видео: пользователь YouTube - ViralHog.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

329
Источник
Похожие новости
09 февраля 2018, 01:09
Шесть российских атлетов признали санкции за нарушения допинговых правил
08 февраля 2018, 21:54
В Нидерландах задержали российского банкира-мошенника, два года скрывавшегося от полиции
09 февраля 2018, 10:54
Неделя в аэропорту: Российские школьники не могут улететь из Таиланда

09 февраля 2018, 10:54
Сплошной обвал: Китайские биржи рухнули вслед за американскими
08 февраля 2018, 18:39
Германия: шаг к новому правительству
09 февраля 2018, 14:09
Американское издание издевается на вооружёнными силами Германии
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
06 февраля 2018, 04:54
Операция "преемник", или Повторяем ошибки СССР?
04 февраля 2018, 10:24
Итоги недели. Когда «прорвёт» «Армату»?
03 февраля 2018, 11:39
Отзыв о комплексе боевой экипировки "Ратник"
05 февраля 2018, 09:24
Вопросы Министерству обороны без надежды на ответ
04 февраля 2018, 23:39
Погибший пилот Су-25 взорвал себя, чтобы погубить еще больше террористов - видео
04 февраля 2018, 13:54
В Европе переоценивают то, что случилось: Немцы уверяют, что Крым скоро признают российским
05 февраля 2018, 17:24
Почему пилот Су-25 перед смертью крикнул "Это вам за пацанов"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.