"Страшное лицо" не помогло: Яков Кедми о реакции Лондона на открытый русскими огонь

Яков Кедми высказался о реакции Лондона на открытый русскими огонь у берегов Крыма. Эксперт подчеркнул, что теперь британцы не могут делать всё, что им заблагорассудится, в Чёрном море. Если раньше "страшное лицо" помогало чинить провокации, то теперь это не работает.

Как известно, на остановке общественного транспорта в графстве Кент были найдены секретные документы, касающиеся вторжения эсминца Королевского флота Defender в территориальные воды России.

На устные предупреждения британские моряки не реагировали. Затем стало ясно, что вторжение было не случайным, провокация планировалась. Более того, на борт эсминца даже взяли журналистов, которые и рассказали в деталях то, что хотело скрыть британское Министерство обороны. А накануне всплывшая утечка секретных документов показала, что британцы помимо всего прочего ещё и просчитывали реакцию русских. Но всё равно не угадали - русские ответили огнём.

Экс-руководитель спецслужбы "Натив", политолог, военный эксперт Яков Кедми в эфире "Соловьёв.Live" в том числе комментировал британскую провокацию. Он полагает, что Лондон понял - перегибать палку не стоит:

"Англичане поняли. И не только англичане, но и французы, шведы и прочая шваль, которая шляется возле ваших территориальных вод. Делает страшное лицо, пытаясь доказать, что они хозяева на Чёрном море. Времена, когда британский флот мог делать на Чёрном море всё, что он хотел, кончились в прошлом веке. Если они хотят, им можно напомнить Балаклаву, но сделать её на море", - подчеркнул Яков Кедми.