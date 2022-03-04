"Страшно за судьбу США": Русский дипломат ответил на беспрецедентное хамство сенатора

Посол России в США Анатолий Антонов ответил на беспрецедентное хамство американского сенатора Линдси Грэма, призвавшего убить президента России Владимира Путина. По словам русского дипломата, в такие моменты "становится страшно за судьбу США".

Ранее американский сенатор заявил о том, что единственным способом остановить "это д…" (неценз. "фекалии" - Ред.), "если кто-нибудь в России уберёт этого парня".

"Вы окажете огромную услугу своей стране и всему миру", - сказал американец.

Анатолий Антонов назвал такое заявление американского политика "неприемлемым и возмутительным".

"Градус русофобии и ненависти в США к России зашкаливает", - говорится в официальном ответе посольства в Facebook.

По словам Антонова, невозможно поверить, что сенатор страны, проповедующей свои "моральные ценности в качестве "путеводной звезды" для всего человечества", мог себе позволить террористические призывы в качестве инструмента для достижения целей Вашингтона на международной арене.

"Становится страшно за судьбу Соединенных Штатов, у руля которых находятся столь безответственные и непрофессиональные политики", - сказал Антонов.

В русском посольстве также потребовали официальных объяснений и решительного осуждения преступных высказываний политика.