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"Страшно за судьбу США": Русский дипломат ответил на беспрецедентное хамство сенатора

04 марта 2022, 11:05  •  113 • Политика
Посол России в США Анатолий Антонов ответил на беспрецедентное хамство американского сенатора Линдси Грэма, призвавшего убить президента России Владимира Путина. По словам русского дипломата, в такие моменты "становится страшно за судьбу США".
Ранее американский сенатор заявил о том, что единственным способом остановить "это д…" (неценз. "фекалии" - Ред.), "если кто-нибудь в России уберёт этого парня".
"Вы окажете огромную услугу своей стране и всему миру", - сказал американец.
Анатолий Антонов назвал такое заявление американского политика "неприемлемым и возмутительным".
"Градус русофобии и ненависти в США к России зашкаливает", - говорится в официальном ответе посольства в Facebook.
По словам Антонова, невозможно поверить, что сенатор страны, проповедующей свои "моральные ценности в качестве "путеводной звезды" для всего человечества", мог себе позволить террористические призывы в качестве инструмента для достижения целей Вашингтона на международной арене.
"Становится страшно за судьбу Соединенных Штатов, у руля которых находятся столь безответственные и непрофессиональные политики", - сказал Антонов.
В русском посольстве также потребовали официальных объяснений и решительного осуждения преступных высказываний политика.

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