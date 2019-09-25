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"Страшно рожать в России? Вы в Корее не были": В Сеуле женщине по ошибке сделали аборт

25 сентября 2019, 13:24  •  60 • В мире
В Сеуле пациентке по ошибке сделали аборт, хотя она пришла на плановый осмотр. Отметим, что пользователи в российском сегменте соцсетей периодически говорят о том, что, мол, страшно рожать в России. "Страшно рожать в России? Вы в Корее не были", - можно теперь так ответить всем "диванным критикам".
Аргументы приводят разные: мол, акушерки грубые, а медсестры равнодушные. Но как бы там ни было, чудовищная ошибка, которая произошла в одной из больниц в Сеуле, превзошла, как бы это цинично ни звучало, все мыслимые и немыслимые якобы "кошмары" отечественной медицины.
Так, отмечается, что медицинские карты беременных перепутали в клинике, а медперсонал не уточнил имя женщины. А потом уже уточнять было поздно, потому что пациентке ввели наркоз. Примечательно то, что пациентка пришла на плановый осмотр и, конечно же, не ожидала ничего из ряда вон выходящего.
Как передает телеканал CNN, медсестра и врач приступили к операции по прерыванию беременности. При этом дама находилась на шестой неделе. Но медперсонал ничего не смутило, а потому ей сделали аборт.
Позже они признали свою вину. Против них сейчас выдвинуты обвинения.
Примечательно, что женщины на форумах давно обсуждают тему, мол, страшно им рожать в России.
Аргументы такие, что, вот якобы на Западе и даже в Японии и Южной Корее медицина шагнула далеко вперед: там прогрессивное родовспоможение, современное оборудование, медикаменты и вежливые хирурги.
Как бы там ни было, теперь впору написать следующее: "Страшно рожать в России? Вы в Корее не были". Ни доброжелательность врачей, ни современное оборудование не уберегли женщину от… аборта по ошибке.

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