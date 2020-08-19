Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Ватники» наваляли бандеровцам в Геническе. Избитые призывают ездить в места с «...
Соловьёв задал простой вопрос штабу Тихановской
Послание Путина народу Белоруссии: Ответный ход после клича Лукашенко просчитал ...
Путь в НАТО, запрет на русский язык - дежавю... Обнародована "методичка&quo...
Главная / Политика

"Страшно представить": Никита Михалков о "кровавом режиме" и стыдном молчании "требующих свободу"

19 августа 2020, 00:15  •  101 • Политика
В эфире "Царьград. Главное" ведущий Юрий Пронько рассказал о новом выпуске программы "Бесогон", в котором режиссёр Никита Михалков высказался о блокировке "Первого русского", "кровавом режиме" и стыдном молчании "требующих свободу". Что будет дальше, по словам Михалкова, трудно представить.
Кинорежиссёр Никита Михалков в своём новом выпуске программы "Бесогон" заявил, что в социальных сетях фактически введена цензура на мнения и позиции. Более того, он сообщил, что ряд медиа получили весьма солидные предложения на дискредитацию телеканала Царьград и его учредителя Константина Малофеева.
"Это мировоззрение. А если ты не согласен с этим мировоззрением, с тобой могут поступить как с ничтожеством просто. Как Google поступил с телеканалом Царьград - национальным нашим телеканалом Царьград. Google. За тысячи километров от нас. Просто блокировал. Без возможности восстановиться и с уничтожением всего контента за пять лет работы коллектива. Формальный повод - санкции, оказывается, наложенные в 2014 году на владельца канала и инвестора Константина Малофеева из-за его точки зрения, его отношения к Крыму и другим событиям", - заявил Михалков.
Представьте, предложил режиссёр, что "кровавый режим" у себя на территории раздражился на "Эхо Москвы" и сказал: всё, заблокировали "Эхо Москвы".
"Что будет? Страшно представить. Вот те люди, которые всё время требуют кому-то свободу, или кого-то запретить, или что-то разрешить, или чего-то не дать... Что бы они на это сказали? Наверняка многое. А что молчат сейчас? Почему? Да потому, что они рады, что закрыли этот канал, заблокировали Царьград. Я убеждён, что в высоких кабинетах тоже этим удовлетворены, и честно скажу, не уверен, что не с их попустительства зарубежные коллеги этот канал заблокировали", - допустил Михалков.
По информации режиссёра, очень серьёзные медиагруппы получили очень выгодный заказ начать кампанию новую и против "Бесогона", и против Царьграда во главе с Малофеевым.
"Так что, если это начнётся, вы будете знать, где искать заказчика", - заключил Михалков.
В свою очередь, учредитель "Первого русского" Константин Малофеев сообщил, что Роскомнадзор оперативно отреагировал на блокировку телеканала Царьград в YouTube, запросив информацию у Google. Однако оригинальностью объяснение блокировки не отличалось. Впереди суд с американской компанией.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



101
Источник
Похожие новости
18 августа 2020, 22:25
"Очень технично загоняют в угол": Назван единственный способ спасения для Лукашенко
18 августа 2020, 22:25
"Не могу подобрать слов": Оказавшийся в кольце протестующих министр обратился к белорусам
18 августа 2020, 22:25
"Ужасная ситуация, позвоню Путину?": США готовы обсудить белорусский вопрос
18 августа 2020, 22:25
В Мали произошел военный переворот: арестован президент
19 августа 2020, 00:15
"Страшно представить": Никита Михалков о "кровавом режиме" и стыдном молчании "требующих свободу"
19 августа 2020, 00:15
"Мягкий намёк" Путина о Белоруссии: Серия переговоров с лидерами ЕС как план президента
Новости партнеров
 
Выбор дня
18 августа 2020, 22:25
"Очень технично загоняют в угол": Назван единственный способ спасения для Л...
18 августа 2020, 22:25
"Ужасная ситуация, позвоню Путину?": США готовы обсудить белорусский вопрос
19 августа 2020, 00:15
Киев в недоумении, зачем ракетный корабль ЧФ назвали «украинским именем»
19 августа 2020, 00:15
"Мягкий намёк" Путина о Белоруссии: Серия переговоров с лидерами ЕС как пла...
19 августа 2020, 00:10
После проведения гуманитарной акции: российский генерал-майор погиб при взрыве СВУ в ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 августа 2020, 11:45
«Ватники» наваляли бандеровцам в Геническе. Избитые призывают ездить в места с «пророссийским населением» только с пистолетом
18 августа 2020, 01:20
Соловьёв задал простой вопрос штабу Тихановской
15 августа 2020, 12:50
В украинском порту повторилась история с Бейрутом
13 августа 2020, 01:15
"Продолжать любыми способами": От белорусов потребовали не останавливать протесты в Минске
14 августа 2020, 00:10
"Мне стыдно": Начальник милиции в Гродно сдал своих бойцов перед толпой
15 августа 2020, 03:40
Ницой обвинила Екатерину II в «воровстве» Одессы у украинского магната
13 августа 2020, 03:05
"Кинули, как лоха": Латвия, Литва и Польша готовят Лукашенко судьбу Януковича
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.