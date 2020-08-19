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"Страшно представить": Никита Михалков о "кровавом режиме" и стыдном молчании "требующих свободу"
19 августа 2020, 00:15 • 101 • Политика
В эфире "Царьград. Главное" ведущий Юрий Пронько рассказал о новом выпуске программы "Бесогон", в котором режиссёр Никита Михалков высказался о блокировке "Первого русского", "кровавом режиме" и стыдном молчании "требующих свободу". Что будет дальше, по словам Михалкова, трудно представить.
Кинорежиссёр Никита Михалков в своём новом выпуске программы "Бесогон" заявил, что в социальных сетях фактически введена цензура на мнения и позиции. Более того, он сообщил, что ряд медиа получили весьма солидные предложения на дискредитацию телеканала Царьград и его учредителя Константина Малофеева.
"Это мировоззрение. А если ты не согласен с этим мировоззрением, с тобой могут поступить как с ничтожеством просто. Как Google поступил с телеканалом Царьград - национальным нашим телеканалом Царьград. Google. За тысячи километров от нас. Просто блокировал. Без возможности восстановиться и с уничтожением всего контента за пять лет работы коллектива. Формальный повод - санкции, оказывается, наложенные в 2014 году на владельца канала и инвестора Константина Малофеева из-за его точки зрения, его отношения к Крыму и другим событиям", - заявил Михалков.
Представьте, предложил режиссёр, что "кровавый режим" у себя на территории раздражился на "Эхо Москвы" и сказал: всё, заблокировали "Эхо Москвы".
"Что будет? Страшно представить. Вот те люди, которые всё время требуют кому-то свободу, или кого-то запретить, или что-то разрешить, или чего-то не дать... Что бы они на это сказали? Наверняка многое. А что молчат сейчас? Почему? Да потому, что они рады, что закрыли этот канал, заблокировали Царьград. Я убеждён, что в высоких кабинетах тоже этим удовлетворены, и честно скажу, не уверен, что не с их попустительства зарубежные коллеги этот канал заблокировали", - допустил Михалков.
По информации режиссёра, очень серьёзные медиагруппы получили очень выгодный заказ начать кампанию новую и против "Бесогона", и против Царьграда во главе с Малофеевым.
"Так что, если это начнётся, вы будете знать, где искать заказчика", - заключил Михалков.
В свою очередь, учредитель "Первого русского" Константин Малофеев сообщил, что Роскомнадзор оперативно отреагировал на блокировку телеканала Царьград в YouTube, запросив информацию у Google. Однако оригинальностью объяснение блокировки не отличалось. Впереди суд с американской компанией.
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