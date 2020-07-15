Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Интрига Владимира Зеленского с сотрудницей может привести к политическому кризис...
"Даже не смешно": Политолог показал, как организовали митинг в Хабаров...
Громкие слова Зеленского о войне "покоробили" Путина
«Американцы не смеются – не смешно им уже»: стало известно, почему США боятся РФ
Главная / Политика

"Страшно представить": Азаров обнаружил на Украине новую область

15 июля 2020, 14:00  •  44 • Политика
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров обнаружил на Украине новую область, придуманную администрацией действующего президента страны Владимира Зеленского. "Страшно представить, что они понапридумывали", - отметил он.
В своём Twitter-аккаунте Азаров выложил скрин трансляции встречи Зеленского с представителями бизнеса, где ясно было указано: "Луцкая область". При этом стоит отметить, что Луцкой области не существует - есть Волынская область Украины с административным центром в Луцке.
Удивившись безграмотности команды президента, Азаров риторически поинтересовался: "Следующей появится Ужгородская область?"
Он отметил, что "люди собираются перекраивать Украину в рамках очередной конституционной реформы по децентрализации власти".
"Страшно представить, что они понапридумывали", - подчеркнул он.
Фото: Скришот Twitter/Николай Азаров

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



44
Источник
Похожие новости
15 июля 2020, 03:00
"Взял в плен 55 псковских десантников, лично!": Экс-командир "Айдара" заврался в телеэфире
15 июля 2020, 05:00
Карта распада России: Сценарий раскола написали за рубежом
15 июля 2020, 10:00
"Предательство" Козаком Донбасса – большая игра Путина?
15 июля 2020, 05:00
Киев "огребает" после каждого заявления: Глава МИД Украины пожаловался на Саакашвили
15 июля 2020, 08:00
"Турция выступит, не колеблясь": Эрдоган пригрозил Армении военным вмешательством
15 июля 2020, 01:00
А если бы кто-то вмешался в дела Техаса? ФРГ потребовала от США снять газовые санкции
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 июля 2020, 02:00
Случайная находка заставила потерять дар речи семью в США. В дырке их дома оказался "демон"
09 июля 2020, 14:00
Что послужило причиной попадания в больничную палату супруги Владимира Зеленского?
12 июля 2020, 08:00
Вассерман объяснил, как вода из реки Кубань попадет в дома жителей Крыма
11 июля 2020, 00:00
Путин ответил, почему Россия терпит хамство
14 июля 2020, 10:11
«Американцы не смеются – не смешно им уже»: стало известно, почему США боятся РФ
12 июля 2020, 10:00
Найден способ обойти водную блокаду Крыма
09 июля 2020, 23:00
"Ты смотришь, Путин?": Британцы решили напугать президента России, но лишь рассмешили своих же
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.