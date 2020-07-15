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"Страшно представить": Азаров обнаружил на Украине новую область
15 июля 2020, 14:00 • 44 • Политика
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров обнаружил на Украине новую область, придуманную администрацией действующего президента страны Владимира Зеленского. "Страшно представить, что они понапридумывали", - отметил он.
В своём Twitter-аккаунте Азаров выложил скрин трансляции встречи Зеленского с представителями бизнеса, где ясно было указано: "Луцкая область". При этом стоит отметить, что Луцкой области не существует - есть Волынская область Украины с административным центром в Луцке.
Удивившись безграмотности команды президента, Азаров риторически поинтересовался: "Следующей появится Ужгородская область?"
Он отметил, что "люди собираются перекраивать Украину в рамках очередной конституционной реформы по децентрализации власти".
"Страшно представить, что они понапридумывали", - подчеркнул он.
Фото: Скришот Twitter/Николай Азаров
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