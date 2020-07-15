"Страшно представить": Азаров обнаружил на Украине новую область

В своём Twitter-аккаунте Азаров выложил скрин трансляции встречи Зеленского с представителями бизнеса, где ясно было указано: "Луцкая область". При этом стоит отметить, что Луцкой области не существует - есть Волынская область Украины с административным центром в Луцке.

Удивившись безграмотности команды президента, Азаров риторически поинтересовался: "Следующей появится Ужгородская область?"

Он отметил, что "люди собираются перекраивать Украину в рамках очередной конституционной реформы по децентрализации власти".

"Страшно представить, что они понапридумывали", - подчеркнул он.

Фото: Скришот Twitter/Николай Азаров