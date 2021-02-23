Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Еще один регион может присоединиться к России по "крымскому сценарию"
Минск переключился на РФ, а Клайпеда опустела: Литовский министр не поскупился н...
Лондон потребует наказать Россию за неповиновение митингующим. Русские ответили ...
Путин спас Россию от пьяного Ельцина - спасёт и нас! Ещё одна европейская страна...
Главная / В мире

"Страшно представить, что будет с США": Сатановский о климатическом оружии и запугивании

23 февраля 2021, 19:00  •  53 • В мире
Политолог Евгений Сатановский прокомментировал последние события в штате Техас, по которому ударили аномальные морозы. Американцы обвиняют в происходящем всех подряд, включая и "климатическое оружие русских". "Страшно представить, что будет с США", - добавил он, напомнив про страшилки экологического лобби Запада.
Американцы готовы верить в самые абсурдные теории, отказываясь признавать актуальные проблемы. Таким мнением поделился публицист Евгений Сатановский.
Напомним, по штату Техас ударили аномальные морозы, а выпавший снег стал полной неожиданностью для американских граждан и местных властей. Люди начали искать "козлов отпущения", обвиняя в плохой погоде всех подряд: русских, китайцев, климатическое оружие, федеральное правительство, президента Джо Байдена, предпринимателя Билла Гейтса и так далее. В ход также идут заявления о том, что выпавший снег якобы не тает, но горит.
Комментируя ситуацию, Сатановский отметил, что подобные заявления никак не сочетаются с законами физики. Суровая реальность заключается в том, что в США многое держится буквально на соплях и рекламе. Например, дорогие дома, собранные из фанеры.
В России население не верит сказкам про глобальное потепление и пользу экологического оборудования. Дома стараются утеплять, на случай отключения электричества есть резервные генераторы, народ носит тёплую одежду и так далее.
Странно то, что в США есть северные штаты, в которых люди живут в условиях, приближенных к России. Также имеется и опыт других стран. Но вместо этого американцы хотят верить в теории заговора.
Это также представляет опасность, ибо "экологическая мафия" Запада активно навязывает тезисы про глобальное потепление остальным странам, которые куда лучше готовы к изменениям погоды.
"Гнать в шею. Не обращать внимания на все их глупые пугалки, которыми стращают человечество. Решать текущие проблемы, а не ходить за этими врунами толпами, как завороженные, слушая всю ту чушь, которую они несут. Иначе нам просто не выжить", - советует Сатановский в Telegram-канале "АРМАГЕДДОНЫЧ".
Фото: Евгений Сатановский/Telegram

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



53
Источник
Похожие новости
22 февраля 2021, 20:05
Сценарий Киева раскрыт: Для Донбасса подготовили "плохой мир"
23 февраля 2021, 09:50
Справедливое отмщение Западу: Оружие завтрашнего дня
23 февраля 2021, 08:00
ВСУ готовятся штурмовать города: Украинский генерал рассказал о подготовке
23 февраля 2021, 01:30
«Упущена возможность для переосмысления курса»: в МИД прокомментировали решение ЕС о расширении санкций против России
23 февраля 2021, 02:30
Раскроет ли Европарламент тайну секретных контрактов Big Pharma?
23 февраля 2021, 00:35
«Давно предупреждали»: почему Украина и Польша призвали Байдена остановить «Северный поток — 2»
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 февраля 2021, 02:50
"Ни перспектив, ни будущего": Сатановский обозначил последнюю надежду Украины
21 февраля 2021, 01:00
Минск переключился на РФ, а Клайпеда опустела: Литовский министр не поскупился на эмоции
17 февраля 2021, 17:15
«Какое наступление?» — боевики ВСУ рассказали о реальном положении дел на линии фронта
18 февраля 2021, 09:45
Украина жестко поглумилась над МВФ
17 февраля 2021, 23:40
Олег Ляшко: Украина не смогла обмануть Россию
18 февраля 2021, 02:25
Литва готовится к эвакуации Вильнюса
21 февраля 2021, 18:25
Еще один регион может присоединиться к России по "крымскому сценарию"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.