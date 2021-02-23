"Страшно представить, что будет с США": Сатановский о климатическом оружии и запугивании

Политолог Евгений Сатановский прокомментировал последние события в штате Техас, по которому ударили аномальные морозы. Американцы обвиняют в происходящем всех подряд, включая и "климатическое оружие русских". "Страшно представить, что будет с США", - добавил он, напомнив про страшилки экологического лобби Запада.

Американцы готовы верить в самые абсурдные теории, отказываясь признавать актуальные проблемы. Таким мнением поделился публицист Евгений Сатановский.

Напомним, по штату Техас ударили аномальные морозы, а выпавший снег стал полной неожиданностью для американских граждан и местных властей. Люди начали искать "козлов отпущения", обвиняя в плохой погоде всех подряд: русских, китайцев, климатическое оружие, федеральное правительство, президента Джо Байдена, предпринимателя Билла Гейтса и так далее. В ход также идут заявления о том, что выпавший снег якобы не тает, но горит.

Комментируя ситуацию, Сатановский отметил, что подобные заявления никак не сочетаются с законами физики. Суровая реальность заключается в том, что в США многое держится буквально на соплях и рекламе. Например, дорогие дома, собранные из фанеры.

В России население не верит сказкам про глобальное потепление и пользу экологического оборудования. Дома стараются утеплять, на случай отключения электричества есть резервные генераторы, народ носит тёплую одежду и так далее.

Странно то, что в США есть северные штаты, в которых люди живут в условиях, приближенных к России. Также имеется и опыт других стран. Но вместо этого американцы хотят верить в теории заговора.

Это также представляет опасность, ибо "экологическая мафия" Запада активно навязывает тезисы про глобальное потепление остальным странам, которые куда лучше готовы к изменениям погоды.

"Гнать в шею. Не обращать внимания на все их глупые пугалки, которыми стращают человечество. Решать текущие проблемы, а не ходить за этими врунами толпами, как завороженные, слушая всю ту чушь, которую они несут. Иначе нам просто не выжить", - советует Сатановский в Telegram-канале "АРМАГЕДДОНЫЧ".

Фото: Евгений Сатановский/Telegram