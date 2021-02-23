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"Страшно представить, что будет с США": Сатановский о климатическом оружии и запугивании
23 февраля 2021, 19:00 • 53 • В мире
Политолог Евгений Сатановский прокомментировал последние события в штате Техас, по которому ударили аномальные морозы. Американцы обвиняют в происходящем всех подряд, включая и "климатическое оружие русских". "Страшно представить, что будет с США", - добавил он, напомнив про страшилки экологического лобби Запада.
Американцы готовы верить в самые абсурдные теории, отказываясь признавать актуальные проблемы. Таким мнением поделился публицист Евгений Сатановский.
Напомним, по штату Техас ударили аномальные морозы, а выпавший снег стал полной неожиданностью для американских граждан и местных властей. Люди начали искать "козлов отпущения", обвиняя в плохой погоде всех подряд: русских, китайцев, климатическое оружие, федеральное правительство, президента Джо Байдена, предпринимателя Билла Гейтса и так далее. В ход также идут заявления о том, что выпавший снег якобы не тает, но горит.
Комментируя ситуацию, Сатановский отметил, что подобные заявления никак не сочетаются с законами физики. Суровая реальность заключается в том, что в США многое держится буквально на соплях и рекламе. Например, дорогие дома, собранные из фанеры.
В России население не верит сказкам про глобальное потепление и пользу экологического оборудования. Дома стараются утеплять, на случай отключения электричества есть резервные генераторы, народ носит тёплую одежду и так далее.
Странно то, что в США есть северные штаты, в которых люди живут в условиях, приближенных к России. Также имеется и опыт других стран. Но вместо этого американцы хотят верить в теории заговора.
Это также представляет опасность, ибо "экологическая мафия" Запада активно навязывает тезисы про глобальное потепление остальным странам, которые куда лучше готовы к изменениям погоды.
Фото: Евгений Сатановский/Telegram
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