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"Страшно даже подумать, куда бы страна рванула": Сатановский не сдержал иронии в оценке динамики ВВП России

17 октября 2019, 15:09  •  132 • Политика
Политолог Евгений Сатановский не удержался от иронии, оценивая динамику ВВП России на душу населения в сравнительной таблице, где приведены данные экс-республик Советского Союза после его развала. "Страшно даже подумать, куда бы страна рванула", - пишет эксперт.
Политолог Евгений Сатановский в своем телеграм-канале "Армагеддоныч" опубликовал инфографику "Комсомольской правды", созданную на основе данных Всемирного банка.
Сравнительная таблица касалась динамики ВВП на душу населения (по паритету покупательной способности) в республиках бывшего Советского Союза с момента его распада. В том числе были и цифры по России.
Так, начиная с 1992 года (распад, напомним, произошел в конце 1991 года) наша страна дважды переживала спад ВВП - в 1990-е и в 2009 году, судя по представленным цифрам. В 2018-м динамика ВВП в нашей стране достигла $29 032.
Для сравнения, в Прибалтике ситуация будет получше. Так, показатель Литвы к 2018 году вырос до $34 829, в Эстонии - до $33 553, в Латвии - до $29 488.
Сатановский, комментируя эти цифры, не сдержал иронии.
"И все это благодаря неусыпной и неустанной работе правительства и партии... партий... партии власти и парламентской оппозиции, опоры и основы, путеводителям и наставникам, уму, чести и совести нашей эпохи, - пишет политолог. - Страшно даже подумать, куда бы страна рванула, если б они ее не тормозили".
Фото: скриншот телеграм-канала "АРМАГЕДДОНЫЧ"
К слову, ранее экономист Антон Шабанов тоже отметил, что хоть экономика России и растет, но "темпы роста существенно меньше среднемировых".
"Мы отстаем примерно в два раза, - отметил эксперт в эфире радио "КП". - При этом для достижения поставленных целей нам нужно расти в два-три раза быстрее нынешних темпов. Получится это или нет, покажет только время".

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