"Страшно даже подумать, куда бы страна рванула": Сатановский не сдержал иронии в оценке динамики ВВП России

Политолог Евгений Сатановский в своем телеграм-канале "Армагеддоныч" опубликовал инфографику "Комсомольской правды", созданную на основе данных Всемирного банка.

Сравнительная таблица касалась динамики ВВП на душу населения (по паритету покупательной способности) в республиках бывшего Советского Союза с момента его распада. В том числе были и цифры по России.

Так, начиная с 1992 года (распад, напомним, произошел в конце 1991 года) наша страна дважды переживала спад ВВП - в 1990-е и в 2009 году, судя по представленным цифрам. В 2018-м динамика ВВП в нашей стране достигла $29 032.

Для сравнения, в Прибалтике ситуация будет получше. Так, показатель Литвы к 2018 году вырос до $34 829, в Эстонии - до $33 553, в Латвии - до $29 488.

Сатановский, комментируя эти цифры, не сдержал иронии.

"И все это благодаря неусыпной и неустанной работе правительства и партии... партий... партии власти и парламентской оппозиции, опоры и основы, путеводителям и наставникам, уму, чести и совести нашей эпохи, - пишет политолог. - Страшно даже подумать, куда бы страна рванула, если б они ее не тормозили".

Фото: скриншот телеграм-канала "АРМАГЕДДОНЫЧ"

К слову, ранее экономист Антон Шабанов тоже отметил, что хоть экономика России и растет, но "темпы роста существенно меньше среднемировых".

"Мы отстаем примерно в два раза, - отметил эксперт в эфире радио "КП". - При этом для достижения поставленных целей нам нужно расти в два-три раза быстрее нынешних темпов. Получится это или нет, покажет только время".