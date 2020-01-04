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"Страшнее живого Сулеймани только мёртвый Сулеймани": Аббас Джума напомнил про "иранского Джеймса Бонда"
04 января 2020, 10:09 • 156 • Политика
Журналист-международник Аббас Джума, комментируя убийство генерала КСИР Касема Сулеймани, напомнил про то, что его за героизм даже прозвали "иранским Джеймсом Бондом". Заметив, что после ракетной атаки американцев посольство США в Багдаде призывает американских граждан покинуть Ирак, а ряд европейских стран "на шухере", журналист подчеркнул: "Страшнее живого Сулеймани только мёртвый Сулеймани".
Убитый в результате подлого ракетного удара американцев по аэропорту Багдада глава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани был не просто высокопоставленным военным чиновником - представителем военной элиты Тегерана.
"Сулеймани - национальный герой. Символ сопротивления. Для многих иранцев он святой, - заметил у себя в Twitter журналист-международник Аббас Джума, предсказав, что смерть иранского генерала "повлечёт за собой серьёзные последствия".
Журналист напомнил, что посольство США в Багдаде призывает американских граждан покинуть Ирак. Однако напряглись, как отмечает Джума, не только США.
"Максимальное напряжение. Британцы, израильтяне, американцы, французы - все на шухере, - считает журналист. - Страшнее живого Сулеймани только мёртвый Сулеймани".
По его словам, уход Сулеймани - это "ужасная потеря". Но в США, считает международник, "не понимают, с кем имеют дело": "Смерть генерала - вовсе не деморализующий фактор, а наоборот, сплачивающий иранский народ".
Аббас Джума подчеркнул, что "такой уход - мечта любого иранского патриота", и напомнил о том, что за героизм Сулеймани даже прозвали "иранским Джеймсом Бондом".
"И ещё одно заблуждение, что Сулеймани, мол, потерял нюх, зарвался и облажался. В какой-то американской газетёнке эксперт с усмешкой отметил, что генерал ошибался, когда думал, что он бессмертный, - отметил Джума. - На самом деле к смерти генерал готовился ежедневно. Вся суть его работы в формуле: «Воистину мы все принадлежим Аллаху и воистину мы все к Нему возвращаемся!» Терять нечего. Есть лишь миг. И он делал максимум".
Фото: скриншот twitter/IBN_MOHAMMAD
Тем временем в родном городе убитого генерала Кермане проходит многотысячный марш в память о его мученической смерти. Улицы заполонили толпы одетых в чёрное людей, скорбящих о Сулеймани, а дороги превратились в один сплошной чёрный людской поток.
Фото: скриншот twitter/IBN_MOHAMMAD
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