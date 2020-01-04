Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Сначала ракетный удар - потом мнение всех остальных": Захарова указал...
Убийство генерала Сулеймани. Что это значит для мира? Ш. Султанов
Тихоокеанские «Барсы»: сломанный меч империи
Прошёл ирано-иракскую войну: Верховный лидер Ирана назвал преемника убитого гене...
Главная / Политика

"Страшнее живого Сулеймани только мёртвый Сулеймани": Аббас Джума напомнил про "иранского Джеймса Бонда"

04 января 2020, 10:09  •  156 • Политика
Журналист-международник Аббас Джума, комментируя убийство генерала КСИР Касема Сулеймани, напомнил про то, что его за героизм даже прозвали "иранским Джеймсом Бондом". Заметив, что после ракетной атаки американцев посольство США в Багдаде призывает американских граждан покинуть Ирак, а ряд европейских стран "на шухере", журналист подчеркнул: "Страшнее живого Сулеймани только мёртвый Сулеймани".
Убитый в результате подлого ракетного удара американцев по аэропорту Багдада глава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани был не просто высокопоставленным военным чиновником - представителем военной элиты Тегерана.
"Сулеймани - национальный герой. Символ сопротивления. Для многих иранцев он святой, - заметил у себя в Twitter журналист-международник Аббас Джума, предсказав, что смерть иранского генерала "повлечёт за собой серьёзные последствия".
Журналист напомнил, что посольство США в Багдаде призывает американских граждан покинуть Ирак. Однако напряглись, как отмечает Джума, не только США.
"Максимальное напряжение. Британцы, израильтяне, американцы, французы - все на шухере, - считает журналист. - Страшнее живого Сулеймани только мёртвый Сулеймани".
По его словам, уход Сулеймани - это "ужасная потеря". Но в США, считает международник, "не понимают, с кем имеют дело": "Смерть генерала - вовсе не деморализующий фактор, а наоборот, сплачивающий иранский народ".
Аббас Джума подчеркнул, что "такой уход - мечта любого иранского патриота", и напомнил о том, что за героизм Сулеймани даже прозвали "иранским Джеймсом Бондом".
"И ещё одно заблуждение, что Сулеймани, мол, потерял нюх, зарвался и облажался. В какой-то американской газетёнке эксперт с усмешкой отметил, что генерал ошибался, когда думал, что он бессмертный, - отметил Джума. - На самом деле к смерти генерал готовился ежедневно. Вся суть его работы в формуле: «Воистину мы все принадлежим Аллаху и воистину мы все к Нему возвращаемся!» Терять нечего. Есть лишь миг. И он делал максимум".
Фото: скриншот twitter/IBN_MOHAMMAD
Тем временем в родном городе убитого генерала Кермане проходит многотысячный марш в память о его мученической смерти. Улицы заполонили толпы одетых в чёрное людей, скорбящих о Сулеймани, а дороги превратились в один сплошной чёрный людской поток.
Фото: скриншот twitter/IBN_MOHAMMAD

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



156
Источник
Похожие новости
03 января 2020, 15:54
Захарова назвала верхом цинизма нанесение США удара по Ираку до запроса в СБ ООН
03 января 2020, 14:39
"Осудить раз и навсегда": Польшу и Израиль забеспокоила бандеризация Украины
03 января 2020, 17:54
Обгорелый остов авто, повсюду обломки: В Сети появились фото с места убийства генерала Сулеймани
04 января 2020, 10:09
"Страшнее живого Сулеймани только мёртвый Сулеймани": Аббас Джума напомнил про "иранского Джеймса Бонда"
03 января 2020, 17:54
"Войны легко начинать": Косачев предупредил о скором возмездии за убийство иранского генерала
03 января 2020, 14:39
Трамп предостерёг Эрдогана: "Иностранное вмешательство осложняет ситуацию в Ливии"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 января 2020, 01:39
"Мы всё надеемся, что кто-то придёт и освободит нас": Украинский политик назвал причину победы майдана
31 декабря 2019, 16:39
Переданные Донбассу бойцы Беркута: На Майдане убивали наших товарищей, но нам был отдан приказ - терпеть
30 декабря 2019, 09:39
«Это был страшный сон»: жизнь семьи Перчиковых после медийного скандала и травли в сети
31 декабря 2019, 21:39
"Украина - родная": Наталья Поклонская назвала сокровенное желание
02 января 2020, 12:39
Новогоднее обращение Порошенко: На Украине готовится новый майдан?
03 января 2020, 17:54
"Сунул динамит в бочку с порохом": Байден поставил ультиматум Трампу после убийства иранского генерала
31 декабря 2019, 08:39
"Как в худшие времена репрессий": Политолог объяснил, что ждёт вернувшихся на Украину пленных
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.