"Страшнее живого Сулеймани только мёртвый Сулеймани": Аббас Джума напомнил про "иранского Джеймса Бонда"

Убитый в результате подлого ракетного удара американцев по аэропорту Багдада глава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани был не просто высокопоставленным военным чиновником - представителем военной элиты Тегерана.

"Сулеймани - национальный герой. Символ сопротивления. Для многих иранцев он святой, - заметил у себя в Twitter журналист-международник Аббас Джума, предсказав, что смерть иранского генерала "повлечёт за собой серьёзные последствия".

Журналист напомнил, что посольство США в Багдаде призывает американских граждан покинуть Ирак. Однако напряглись, как отмечает Джума, не только США.

"Максимальное напряжение. Британцы, израильтяне, американцы, французы - все на шухере, - считает журналист. - Страшнее живого Сулеймани только мёртвый Сулеймани".

По его словам, уход Сулеймани - это "ужасная потеря". Но в США, считает международник, "не понимают, с кем имеют дело": "Смерть генерала - вовсе не деморализующий фактор, а наоборот, сплачивающий иранский народ".

Аббас Джума подчеркнул, что "такой уход - мечта любого иранского патриота", и напомнил о том, что за героизм Сулеймани даже прозвали "иранским Джеймсом Бондом".

"И ещё одно заблуждение, что Сулеймани, мол, потерял нюх, зарвался и облажался. В какой-то американской газетёнке эксперт с усмешкой отметил, что генерал ошибался, когда думал, что он бессмертный, - отметил Джума. - На самом деле к смерти генерал готовился ежедневно. Вся суть его работы в формуле: «Воистину мы все принадлежим Аллаху и воистину мы все к Нему возвращаемся!» Терять нечего. Есть лишь миг. И он делал максимум".

Фото: скриншот twitter/IBN_MOHAMMAD

Тем временем в родном городе убитого генерала Кермане проходит многотысячный марш в память о его мученической смерти. Улицы заполонили толпы одетых в чёрное людей, скорбящих о Сулеймани, а дороги превратились в один сплошной чёрный людской поток.