"Страшная трагедия": Парламент Молдавии почтил память жертв бойни в Перми

Депутаты парламента Молдавии почтили память жертв бойни в Перми. "Страшная трагедия", - сказал депутат БКС Константин Старыш.

Парламент Молдовы начал свою работу с минуты молчания в память погибших в результате налёта 18-летнего вооружённого студента на Пермский государственный университет.

Депутат блока коммунистов и социалистов Константин Старыш предложил "в знак сочувствия и сострадания" объявить минуту молчания. Политик подчеркнул, что это "страшная трагедия".