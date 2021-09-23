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"Страшная трагедия": Парламент Молдавии почтил память жертв бойни в Перми
23 сентября 2021, 13:05 • 94 • Политика
Депутаты парламента Молдавии почтили память жертв бойни в Перми. "Страшная трагедия", - сказал депутат БКС Константин Старыш.
Парламент Молдовы начал свою работу с минуты молчания в память погибших в результате налёта 18-летнего вооружённого студента на Пермский государственный университет.
Депутат блока коммунистов и социалистов Константин Старыш предложил "в знак сочувствия и сострадания" объявить минуту молчания. Политик подчеркнул, что это "страшная трагедия".
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