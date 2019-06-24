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"Страшилки" не напугали ПАСЕ: Деньги Москвы перевешивают надоевшую Европе истерику Киева

24 июня 2019, 22:24  •  88 • Политика
Попытки оппонентов России запугать ПАСЕ "страшилками" потерпели крах, ибо деньги Москвы перевешивают надоевшую Европе истерику Киева и его партнеров.
Парламентская ассамблея Совета Европы пресекла попытки оппонентов России поднять на летней сессии вопрос о привлечении к ответственности Москвы за отказ от перечисления взносов. Согласно итогам голосования, против инициативы выступили 77 человек, а поддержали всего 46.
Непосредственно глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье отметила, что в рамках сессии может быть принято решение о восстановлении полномочий делегаций Боснии и Герцеговины и России в рамках июньской сессии. При этом комитет по правилам и процедурам не ставит под сомнение возможность оспаривания полномочий делегаций.
"Комитет предлагает разрешить в порядке исключения на специальной основе парламентам, которые в настоящее не представлены в ассамблее - это парламенты Боснии и Герцеговины и Российской Федерации, - представить полномочия своих делегаций в ходе июньской части нашей сессии", - сказала она.

Провокации и "страшилки" провалились

Инициаторами обсуждения отказа России от уплаты взносов выступили делегаты от Украины и Великобритании. Провалилась и другая провокация: предложение обсудить на сессии ситуацию вокруг катастрофы MH17 в Донбассе в 2014 году.
Ошарашенные провалом украинские делегаты даже попытались отстранить Паскье от сессии, обвинив ее в нарушении регламента. Однако их запрос был проигнорирован.
"Президент ПАСЕ Лилиан Мари Паскье только что допустила грубое нарушение регламента: произвольно изменила повестку дня, когда голосование показало, что не было достаточно голосов (две трети от присутствующих)… Мы обратились в регламентный комитет и требуем от Паскье отстраниться от ведения сессии из-за зафиксированного факта пренебрежения голосованием делегатов", - заявил глава делегации Владимир Арьев.
Стоит отметить и другую провокацию. В частности, при входе в ПАСЕ людям раздавали яркие брошюры, посвящённые "Главным лицам российской пропаганды". В буклетах фигурировали журналисты Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев, Ольга Скабеева и Дмитрий Киселёв.
Как заявила Царьграду главред RT Маргарита Симоньян, она гордится тем, что возглавила список "страшилок".
"Я горжусь тем, что среди пугалок, раздаваемых в такой неоднозначной организации, как ПАСЕ, моя физиономия, имя и фамилия на первом месте", - пояснила она.

Деньги бьют бойкот

Россия присоединилась к Совету Европы в 1996 году и с тех пор неоднократно критиковалась со стороны других участников. Главный виток противостояния начался в 2014 году, когда произошло воссоединение России с Крымом. Российская делегация была лишена права голоса, исключена из руководящих органов и отстранена от работы в наблюдательных миссиях.
После этого начались проблемы уже в ПАСЕ. Москва ежегодно перечисляла взнос в размере около 32 миллионов евро. Однако невозможность участия российских парламентариев в работе делала выплату "материальной помощи" бессмысленной, поэтому в 2017 году Россия перестала платить.
Потеря 11% бюджетных поступлений поставила Совет Европы в трудное положение, из-за чего было принято решение о переносе ремонта штаб-квартиры организации на более поздние сроки, а также об урезании зарплат руководству. Попытки давления на Россию со стороны Европы не увенчались успехом, поэтому в мае 2019 года глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что была достигнута договорённость о возврате делегации РФ. В ответ глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что решение открывает путь к преодолению кризиса.

Истерики Киева всем надоели

Стоит констатировать, что попытки Киева помешать возвращению Москве в ПАСЕ терпят крах, ибо Европа выбрала финансовую выгоду вместо эфемерного чувства солидарности с погрязшей в проблемах Украиной. Как ранее объяснил член СФ Алексей Пушков, украинской стороне остается только истерить, одновременно заискивая перед европейскими лидерами.
"Украина полностью зависит от главных стран Европы и европейских институтов. Единственной ответной мерой будут новые истерики при прежнем заискивании", - пояснил сенатор.
И это уже происходит, так как на заседании ПАСЕ украинский нардеп Алексей Гончаренко пытался криками помешать выступлению члена Сербской радикальной партии Александру Шешелю, поведавшему о том, что крымчане присоединились к России, потому что "не хотели быть сожженными". Итог выходки оказался предсказуемым: Шешель спокойно закончил свою речь, а Гончаренко схлопотал предупреждение.

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